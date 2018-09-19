Tersan Havila Kystruten’e iki gemi inşa edecek

Tersan Tersanesi Havila Kystruten ile iki yolcu gemisinin inşası için sözleşme imzaladı. Yalova’daki Tersan Tersanesi’nde inşa edilecek ve 2020 yılında Havila Kystruten’e teslim edilecek gemiler Norveç’teki Bergen ve Kirkenes şehirleri arasında hizmet verecek.

Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu, ‘Bu önemli yolcu gemilerinin imalatçısı olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Tersan Tersanesi için, bu iki yolcu gemisinin mükâfatı, ürün portföyümüzün genişlemesine işaret eden önemli bir dönüm noktası oldu. Tersan olarak bu gemilerin sipariş defterimizde olmasından dolayı çok heyecanlıyız ve gemilerin inşasına başlamak için çok hevesliyiz. Bu iki gemi siparişi Norveç pazarındaki varlığımızı pekiştiriyor’ diye konuştu.

Havyard Design ve Solutions AS şirketleri tarafından tasarlanan yolcu gemileri, LNG ve yüksek enerji verimliliği sağlanması için pil gücüyle donatılacak. 122 metre uzunluğa ve 22 metre genişliğe sahip olacak gemiler, emisyon salınımını en aza indirecek ve çevre dostu bir gemi olacak.

Vira Haber