Cankurtaranlar Yaz Sezonunu Tamamladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, 15 Haziran'da 45 kulede 72 cankurtaranla başladıkları görevi, bugün itibarıyla tamamladıklarını söyledi.

Boğulma olayı yaşamadıklarını aktaran Karaca, "Sezon başından beri 377 boğulma vakasına müdahale ettik." dedi.

Karaca, sahilde sürekli denetim sağlandığını belirterek "Özverili çalışmalarından ötürü cankurtaran personelimize teşekkür ediyoruz. Ekiplerimiz, 3 ilçede sezon boyunca kulelerinde sorumluluk alanlarını bırakmadı. Böylece mesai saatimiz içinde can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

Sakarya sahillerinde yaşanan 2 boğulma vakasının, ekiplerin görev süresi dışında yaşandığına dikkati çeken Karaca, "Ekipman ve donanım olarak Türkiye'de iyi konumdayız. Birçok ülkeye örnek olacak şekilde Avrupa standartlarındayız. Amacımız, Karadeniz'de Sakarya'nın sahillerini ileriki yıllarda da güvenli yapmak." ifadelerini kullandı.

Vira Haber