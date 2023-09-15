Şehir Hatları’nın Vapur Kafe’si Kahve Festivali’ne Yanaşıyor

Şehir Hatları’nın İstanbul kent hayatına kazandırdığı lezzet durağı Vapur Kafe, bu yıl 14-17 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenecek İstanbul Coffee Festival (ICF)’de yer alacak. Kahveseverler, festival kapsamında ilk kez Vapur Kafe’nin özel hazırlanmış çekirdeklerden öğütülen kahvelerini “vapur bacasında” tadabilecek.

Vapur Kafe’nin mimarı Şehir Hatları ise, 14-15-16-17 Eylül tarihlerinde kahve tutkunları için Üsküdar- Eyüp, Beşiktaş-Eyüp ve Kadıköy-Eyüp hatlarında ek seferler düzenleyecek. Ek seferler hakkında detaylı bilgiye Şehir Hatları internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.

Deniz Taksiler de kahveseverlerin hizmetinde

Festivale deniz yoluyla ulaşmak isteyen katılımcılar, Şehir Hatları’nın deniz taksi hizmetini de tercih edebilecek. Kısa süre önce eklenen “paylaşımlı yolculuk” özelliğiyle İBB Deniz Taksi uygulaması üzerinden aynı rotayı seçen yolcuları bir araya getiren deniz taksiler, Tersane İstanbul’a ulaşmak isteyen kahveseverlere de kolaylık sunuyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden güzergah, tarih ve saat seçimi yaptıktan sonra “paylaşımlı yolculuk” tercih etmeleri halinde daha önce paylaşıma açılan yolculukları görüntüleyebiliyor, yolculuğa dahil olabiliyor veya kendi yolculuğunu başkalarının paylaşımına açabiliyor.

Vira Haber