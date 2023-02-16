SON DAKİKA10 ili vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Cappadoccia Seaways Gemisi, İskenderun'a Doğru Yola Çıktı
Cappadoccia Seaways Gemisi, İskenderun'a Doğru Yola Çıktı

Cappadoccia Seaways Gemisi, İskenderun'a Doğru Yola Çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Limanı'ndan 4. yardım gemisinin İskenderun Limanı'na doğru hareket ettiğini duyurdu.

A+A-

Vali Ali Yerlikaya, Pendik DFDS Limanı'ndan 4. yardım gemisinin İskenderun Limanı'na doğru hareket ettiğini duyurdu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saat 20.00'de hareket eden Cappadoccia Seaways gemisinin taşıdığı ağır iş makineleri ile araçlar, konteynerler ve mobil WC'den oluşan 116 ünitenin, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiği bildirildi.

fpbs8vmxgaau-ua.jpeg

Bu haber toplam 134 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.