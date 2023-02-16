Cappadoccia Seaways Gemisi, İskenderun'a Doğru Yola Çıktı

Vali Ali Yerlikaya, Pendik DFDS Limanı'ndan 4. yardım gemisinin İskenderun Limanı'na doğru hareket ettiğini duyurdu. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saat 20.00'de hareket eden Cappadoccia Seaways gemisinin taşıdığı ağır iş makineleri ile araçlar, konteynerler ve mobil WC'den oluşan 116 ünitenin, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiği bildirildi.