Makine Arızası Yapan Kargo Gemisi Büyükdere'ye Demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

"Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Yeniköy açıklarında makine arızası yapan 113 m boyundaki SK FRIENDSHIP isimli genel kargo gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5 ve 8 Römorkörlerimiz ile KEGM-5 Botumuz refakatinde Büyükdere’ye demirletildi."