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Makine Arızası Yapan Kargo Gemisi Büyükdere'ye Demirletildi

Makine Arızası Yapan Kargo Gemisi Büyükdere'ye Demirletildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yeniköy açıklarında SK FRIENDSHIP isimli genel kargo gemisinin makine arızası yaptığını duyurdu.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama:
"Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Yeniköy açıklarında makine arızası yapan 113 m boyundaki SK FRIENDSHIP isimli genel kargo gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5 ve 8 Römorkörlerimiz ile KEGM-5 Botumuz refakatinde Büyükdere’ye demirletildi."

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