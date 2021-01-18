İstanbul0 °C

  1. HABERLER

  2. ÇEVRE

  3. Cardiff Üniversitesi: Dünya Yeni Bir Buz Çağı Tehdidiyle Karşı Karşıya
Cardiff Üniversitesi: Dünya Yeni Bir Buz Çağı Tehdidiyle Karşı Karşıya

Cardiff Üniversitesi: Dünya Yeni Bir Buz Çağı Tehdidiyle Karşı Karşıya

Cardiff’li uzmanların yaptığı araştırma, Antarktika’daki buzdağlarının erimesinin, Dünya’yı yeni bir buz çağına sürükleyecek zincirleme reaksiyonu tetikleyebileceğini ortaya koydu.

A+A-

Sputnik’in haberine göre, Cardiff Üniversitesi’nden bilim insanları, eriyen buzdağlarının tatlı suyu Atlantik Okyanusu’na taşıdığını kaydetti. Bu süreç, okyanus dolaşımında değişikliklere yol açıyor, bu da Dünya’yı yeni bir iklim soğumasıyla tehdit ediyor.

Son 1,6 milyon yıldaki her buz çağı öncesinde, buzdağlarının erimesi ve okyanuslardaki dolaşım arasındaki bağlantının mevcut olduğu tespit edildi.

Daha önce bilim insanları, buzların erimesi ve küresel ısınmanın diğer sonuçlarının okyanus seviyesinde artışa yol açtığını, gelecekte kıyı bölgelerinin sular altında kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Vira Haber

Bu haber toplam 110 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.