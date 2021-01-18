Rusya ve Ukrayna’ya İhracatta Hedef 15 Milyar Dolar!

Pandemi sürecinde ihracattaki kaybı telafi etmeye çalışan üretici firmalar, Karadeniz’deki komşu ülkelere yöneldi. TÜİK verilerine göre 2020’nin Ocak-Kasım döneminde Rusya ve Ukrayna’ya ihracat bir önceki yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 3 yükseldi.

Rusya ve Ukrayna ile Türkiye arasında karşılıklı taşımalar gerçekleştiren Mark Multimodal Genel Müdürü Onur Güvenler, TÜİK verilerine göre toplam ihracatın yüzde 8 azaldığı 2020’nin ilk 11 ayında Rusya’ya 4 milyar 28 milyon dolar, Ukrayna’ya 1 milyar 870 milyon dolarlık ihracat yapıldığını açıkladı.

YAKLAŞIK 300 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT PAZARI

2019 yılında Rusya’nın 244 milyar, Ukrayna’nın 51 milyar dolar ithalat yaptığını açıklayan Güvenler, Rusya ve Ukrayna’nın ithal ettiği ürün çeşitlerine bakıldığında Türkiye’nin bu iki ülkeye ihracatını çok rahat 3 katına yani 15 milyar dolar düzeyine çıkarabileceğini dile getirdi.

Güvenler, Ukrayna ile Türkiye arasında imza aşamasına kadar gelen Serbest Ticaret Anlaşması’nın da bu hedefe ulaşmayı daha kolay hale getirebileceğini vurguladı.

SINIR KAPILARINDA BEKLEME DERDİ YOK

Multimodal taşımacılık altyapısıyla Türkiye ile Rusya, Ukrayna, Belarus ve Moldova arasında deniz yolu operatörlerine göre daha hızlı, kara yolu servis sağlayıcılarına göre daha ekonomik çözümler sunduklarını vurgulayan Güvenler, “Rusya, Ukrayna bölgesine ihracat yapan firmalarımızı multimodal taşımacılığın avantajlarından yararlandırıyoruz.” değerlendirmelerinde bulundu.

Güvenler, grup şirketleriyle birlikte Türkiye’nin en geniş ekipman filosuna sahip olduklarının altını çizdi.

Vira Haber