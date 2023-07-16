Caretta Caretta Yavrularını Gönüllü Nöbet Tutarak Koruyorlar

Likya Birliği'nin önemli kentleri arasında yer alan Patara Antik Kenti yakınlarındaki plajda, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Başkale ve gönüllüler tarafından caretta carettalar için koruma ve izleme çalışması yapılıyor.

Ekibin çalışmaları kapsamında bu yıl plajda 250 caretta caretta yuvası tespit edildi. Üzerine kafes konulan yuvalar, uyarıcı tabelalar ile koruma altına alındı. Patara kumsalından caretta caretta yavrularının denize ulaşması için gönüllü nöbet tutuluyor.

Plajda sabaha kadar gönüllü devriye

Bölgede koruma ve izleme çalışması yürüten Ayfer Şirin, geceden başlayıp sabah saatlerine kadar plajda adeta devriye gezerek yuvaları tespit ettiklerini söyledi.

Yuvaları kafeslerle koruma altına aldıklarını anlatan Şirin, "Bu yuvaları tilki, domuz gibi predatörlere karşı koruyoruz. Hem de bilgilendirici tabelalar ile farkındalığı arttırıyoruz. Yuva yapmak için karaya çıkan deniz kaplumbağalarının ölçülerini alıyoruz. Her birine numara verip markalıyoruz. Böylece kaplumbağa yuva yapmak için tekrar sahile geldiğinde aradaki zamanda yaşadığı değişimi ve büyümeyi takip edebiliyoruz." dedi.

Plaj, geceleri ziyaretçi girişine kapatılıyor

Plajın 20.00-08.00 saatleri arasında kullanıma kapalı olduğuna dikkati çeken Şirin, "Böylece kaplumbağalar rahatsız olmadan kolaylıkla gelip, yuvalarını yapabiliyor. Yuvaların olduğu yerde güneşlenmek, şemsiye açmak gibi faaliyetler kısıtlı. Plaja gelenlerden konuya daha dikkatli ve duyarlı olmalarını talep ediyoruz. Yuvalama alanlarının korunması, bu canlıların neslinin devamı için çok önemli." diye konuştu.

Çalışmalara katılan gönüllülerden Onur Alp Deniz de nesli tükenme tehlikesi altındaki bir canlı için mücadele etmenin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Gönüllülerden Pınar Türkmenoğlu ise deniz kıyısına yakın yapılan yuvalardaki yumurtaları korumak için yuvayı bazen daha üst bölgelere taşıyarak yumurtaları yeniden kuma gömdüklerini belirtti.

Vira Haber