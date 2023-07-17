Caretta Caretta Yavrularının Zorlu Deniz Yolculuğu

Elikesik Mahallesi'ndeki halk plajında yürüyüş yapan Mustafa Yıldızhan, bir kedinin, yuvadan çıkarak denize ulaşmaya çalışan 4 caretta caretta yavrusunu bir kedinin yemeye çalıştığını fark etti.

Yavrulardan birinin öldüğünü belirleyen Yıldızhan, kediyi uzaklaştırdıktan sonra 3 yavrunun denize ulaşmasını sağladı.

Yıldızhan, caretta carettaların beklenenden daha erken yuvalarından çıktığını belirtti. Yıldızhan, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz canlılarını denize ulaştırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Vira Haber