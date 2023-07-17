Türkiye Genelinde Kavurucu Sıcaklar Başladı

Hava sıcaklığının 43, deniz suyu sıcaklığının 30 derece kaydedildiği Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz'de yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi. Tatilciler, Kumburnu ve Belcekız plajlarına akın etti.

Macera tutkunları ise Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yaprak Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını seyretti.

"Sakin Kent" unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu. Çok sayıda kişi serinleyebilmek için denize girdi.

Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi. Akyaka'daki okullarda eğitim gören yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaparak izleyicilere görsel şölen sundu.

Bodrum ilçesinde de Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü, Torba ve Gündoğan gibi sahillerde yoğunluk oluştu.

Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi'ndeki Kız Kumu plajında da yoğunluk yaşandı.

Antalya'da ise hava sıcaklığının 44 dereceyi bulmasıyla sokak ve caddeler boş kaldı.

Hava sıcaklığının en yüksek 44 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derece ölçülen kentte, sıcaklardan bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinde serinlemeye tercih etti.

Buna karşılık havanın çok sıcak olması nedeniyle kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Sokak hayvanları da ağaç gölgelerine çekilerek sıcak havadan korunmaya çalıştı.

Yemek ve hizmet sektöründe çalışan işçiler ise sıcağı rağmen çalışmaya devam etti.

Vira Haber