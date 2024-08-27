Caretta Carettaların Plastiklerle Mücadelesi

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından Çıralı sahiline insanların atıklarını bırakması, caretta carettaların yaşamını tehdit ediyor. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Plastik doğada yok, insanoğlu bırakıyor. Yavrular yuvalarından çıktığı zaman plastik materyallere dolaşabilir ve ölebilir. Denizdeki plastik kirliliğinde kaplumbağalar plastikleri deniz anası zannedip yiyorlar, sindirim sistemleri kilitleniyor. Sindirim sistemleri tıkandığı zaman hayvanların ölümüne sebebiyet veriyor" diye konuştu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettaların en önemli yuvalama alanlarından olan Çıralı'ya çok sayıda atılan plastik, caretta carettaların nesillerinin günden güne azalmasına neden oluyor. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, plastiklerin insanların bir eseri olduğuna dikkat çekerek, çevreye bilinçsizce atılan atıkların deniz canlıların yaşamı için tehlike oluşturduğunu açıkladı.



“Plastik doğada yok, insanoğlu bırakıyor”

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Plastik doğada yok, insanoğlu bırakıyor. Plajlarda yavrular yuvalarından çıktığı zaman plastik materyallere dolanabilir ve ölebilir, parladığı zaman ışık yanıltması yapar, denize gitmesini engeller. Denizdeki plastik kirliliğinde kaplumbağalar plastikleri deniz anası zannedip yiyorlar, yeme neticesinde sindirim sistemleri kilitleniyor. Sindirim sistemleri tıkandığı zaman, hayvanların ölümüne sebep olabilir. Örneğin, kaplumbağanın yuvasından yüksek kumsal bir alana plastik gömüldüğünde caretta caretta kumu aşıp çıkamaz. Bunu başaramayınca yavru kaplumbağanın ölümüne de sebep olur. Yavru zamanında denize ulaşamaz” diye konuştu.



“Kaplumbağalar ve tüm deniz canlıları için durum çok kritik”

Sürdürülebilirlik Danışmanı Işıl Dilmen Düzgünçınar ise dünyanın en eski deniz kaplumbağalarından Akdeniz ekosisteminin vazgeçilmez parçası caretta carettaların, atıklar sebebiyle neslinin giderek azaldığına dikkat çekti. Düzgünçınar, şu ifadelere yer verdi:

“Araştırmalara göre her gün bir kamyon plastik denizlere ya da okyanuslara karışıyor, en büyük tehlike de tek kullanımlık plastikler. Hayatımızı kolaylaştırdığını düşünüyoruz ve sıkça kullanmaktan çekinmiyoruz ancak kaplumbağalar ve tüm deniz canlıları için durum çok kritik. Plastikleri yiyecek zannedebiliyorlar ve bu plastikler etraflarına dolaşıp kesiklere sebep olabiliyor. Çocuklarımıza; deniz kaplumbağaları yüz milyon yıldır yaşıyorlar ama bizim plastik sevdamız yüzümüzden artık yoklar demek istiyorsak, tek kullanımlık plastikleri kullanmamaya, atıklarımızı doğaya değil çöpe atmaya ve sahilde gördüğümüz plastikleri toplamaya özen göstermemiz gerekiyor. Çıralı'ya gelen misafirlerden duyarlı olmalarını bekliyoruz.”

Vira Haber