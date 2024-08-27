Muğla’ya Gelen Turist Sayısında Yüzde 8 Artış

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile hem yabancı, hem de yerli turistin çekim merkezi haline gelen Muğla’ya geçen yıl tüm zamanların turist rekoru kırılırken, 2023 yılının 12 aylık döneminde Muğla 3 milyon 403 bin 590 yabancı turisti ağırladı. 2024 yılının ilk 7 aylık rakamlarına göre Muğla'nın, 2023 yılı turist sayısı rekorunu ilk 7 ayda yüzde 8 arttırarak yılsonunda yeni bir rekora imza atması bekleniyor.



Gelen yabancı turistin yüzde 44’ü İngiliz

Muğla’ya 7 ayda gelen yabancı turistlerin içinde ilk sırayı İngiliz turistler aldı. Muğla’ya gelen yabancı turistlerini içinde ilk sırada İngiltere 846 bin 146 ile yüzde 44, ikinci sırada 194 bin 987 kişi ile Rusya Federasyonu yüzde 10’luk paya sahip. Diğer ülkeler sırası ile üçüncü sırada 153 bin 850 kişi ile Polonya, dördüncü sırada 122 bin 740 kişi ile Almanya ve beşinci sırada 48 bin 86 kişi ile Hollanda yer aldı.



Turist havadan geldi

Türkiye’de iki uluslararası havalimanına sahip ender illerden birisi olan Muğla’ya gelen turistlerin 1 milyon 33 bin 374’ü Dalaman Havalimanı, 531 bin 61’i de Milas-Bodrum Havalimanı'ndan giriş yaptı. İki uluslararası havalimanından toplam 1 milyon 564 bin 435 yabancı turist giriş yaptı. 351 bin 587 yabancı turist ise Muğla’nın değişik ilçelerindeki 10 deniz gümrük limanlarından giriş yaptı.

Vira Haber