Carettaları balıklara yem yapıyoruz

Antalya’nın Belek ve Alanya ilçesinde çeşitli tanıtım organizasyonları ve ilkel yöntemlerle nesli tükenme tehlikesi altındaki Caretta caretta kaplumbağalarının denize ulaştırılma sürecini ağır bir dille eleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, “Kaplumbağaları kurtarıyoruz derken balıklara yem yapıyorlar” dedi.

HERKES YUVA KAZIYOR!

Caretta caretta kaplumbağalarının denize ulaştırılma sürecinin uzman yardımı ile yürütülmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kaska, “Bu konuda hiçbir bilgisi olmayan kişilerin faaliyetleri yaşam döngüsünü bozuyor. Yanınızda uzman olsa dahi bu konu medyaya doğru yansımıyorsa o zaman herkes kumsala gidip caretta caretta yuvası kazmaya başlıyor. Sonuç ise tam bir hüsran oluyor” diye konuştu.

KAN KOKUSU KAYBOLUYOR

Caretta carettaların denize ulaşma sürecinin çok önemli olduğunu söyleyen Kaska, şöyle devam etti: “Yavrular denize doğru sürünürken vücutlarındaki yumurta sarısı bağından kurtuluyor, kan ve besin kokusunu kaybediyor. Bu sayede balıklara yem olma riskini minimum düzeye indiriyorlar. Ayrıca kasları çalıştığı için tıpkı bir sporcu gibi uzun yüzüş deneyimine hazırlanıyorlar.”

KUMSALI EZBERLEYEMİYORLAR

“Çok daha önemlisi sürünme esnasında doğdukları kumsalı zihinlerine kazıyorlar. Yumurtlama döneminde de doğdukları kumsala geri dönebiliyorlar. Ama siz onları elinizle, kovayla denize taşırsanız onları balıklara yem yaparsınız. Yaşam şanslarını büyük ölçüde yok edersiniz. Lütfen bu anlayıştan vazgeçilsin. Bir an önce sahillerde önlem alınsın. Biz bu konuda harekete geçtik. Toplumdan da duyarlılık bekliyoruz.”

Vira Haber