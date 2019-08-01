Pakistan’ın MİLGEM korvetleri için YAKAMOS imzası

Milli Gemi (MİLGEM) Projesi kapsamında; Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından tasarımı gerçekleştirilen, Türk mühendislerinin eseri olarak üretilen ve Türk Bayrağını dünya denizlerinde başarılı bir şekilde dalgalandıran MİLGEM Korveti’nin, Pakistan ve Türkiye arasında 6 Eylül 2018 tarihinde imzalanan 1 milyar dolardan fazla tutara sahip anlaşma ile Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi kararlaştırılmıştı.

MİLGEM projesi kapsamında milli olarak geliştirilen ve inşa edilen ADA Sınıfı Korvetlerin sonarı olarak dünya denizlerinde başarıyla görev yapan YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi, Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilecek 4 adet korvetin de sonar sistemi olarak seçildi.

Türkiye ilk kez sonar ihracatçısı ülke konumuna geldi

YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi, deniz ortamında karşılaşılabilecek; denizaltı, torpido ve su üstü gemisi gibi hedefleri tespit ve takip etmek üzere tasarlanmıştır. Pasif modda hedeflerin yaydığı gürültüleri dinlerken, aktif modda hedeflerden yansıyan ekoları kullanarak, hedeflerin otomatik olarak yönünü ve mesafesini hesaplayabilmekte, saha geçişleri sırasında ise mayın ve mayın benzeri obje tespiti için de kullanılmaktadır. YAKAMOS, ana görevi Denizaltı Savunma Harbi (DSH) olan MİLGEM Korveti’nin en önemli sensörlerinden biri olarak platformda yer almaktadır. Bu sözleşme ile Türkiye, DSH sonarı ihraç edebilen sayılı ülkeler arasında yerini almıştır.

ASFAT ile Meteksan Savunma arasında imzalanan Pakistan MİLGEM Projesi Karinaya Monteli Sonar Sistemi Sözleşmesi ile tedarik edilecek YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi’nin, içerisindeki en alt seviyedeki seramik malzemelere kadar tüm kritik teknoloji içeren parçaları milli olarak tasarlanmış ve yerli olarak üretilmektedir. YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar Sistemi, böylece Deniz Kuvvetleri envanteri dışında ilk kez dost ülke Pakistan Bahriyesi’nin de envanterinde yer alacaktır.

Vira Haber