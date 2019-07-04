İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve DTO Yönetimi; Ekonomi Gazetecileri Derneği temsilcileri ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yayınlayan Başkan Tamer Kıran, denizcilik sektörüne dair istatistikleri medya mensupları ile paylaştı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıya TURYOL’un restoran teknesi ev sahipliği yaptı. Soru cevap ve denizcilik sektörü hakkında enformasyonların paylaşılması şeklinde geçen toplantının amacı Türk denizcilik sektörünün ulusal medyada da tanıtılması olarak iletildi. Toplantıya İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran’ın yanı sıra, Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral Erdoğan ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda denizcilik sektöründen istatistikler paylaşan Tamer Kıran, dolar getirisi olan bir sektör olarak denizciliğin cari açığı kapatmak için etkili olduğunu vurgulayıp şunlarısöyledi: "Deniz Ticaret Odası ilk olarak 26 Ağustos 1982'de İstanbul Deniz Ticaret Odası olarak kurulmuş ve daha sonra faaliyet alanı Marmara Denizi Bölgesi, Türkiye'nin Ege kıyısı ve Akdeniz kıyısı bölgelerini ve nihayet ülkenin Karadeniz kıyısını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Kısaca Deniz Ticaret Odası olarak da bilinmekte olan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası, Türk deniz ticaret sektörünün en önemli bir meslek kuruluşudur. (Mersin DTO hakkında bilgi)

ÜYELERİMİZ

İMEAK Deniz Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesidir. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu uyarınca, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren her firmanın İMEAK Deniz Ticaret Odası’na üye olması gerekmektedir.

Deniz Ticaret Odası’nın Üyelerimiz; gemi sahipleri, gemi işletmecileri, tersaneler, denizcilik acenteleri, deniz turizmcileri, balıkçılar, gemi alım-satım brokerleri, forvarderler, tamil/tahliye, deniz sörveyörleri, gemi klas kuruluşları, deniz sigorta şirketleri, kurtarma, kılavuzluk, tarama, yatçılık şirketleri, marina operatörleri, lojistik firmalar, gemi malzeme-kumanya-yakıt-yağ ikmalcileri gibi sektörün tüm paydaşlarını kapsayan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Yaklaşık 10.000 Üyemiz bulunmakta olup, üyelerimiz meslekleri ve profesyonellik alanlarına göre 48 Meslek Komitesi altında toplanmaktadır.

ŞUBELER VE TEMSİLCİLİKLER

Odamızın, Aliağa, Antalya, Bodrum, Fethiye, İskenderun, İzmir, Karadeniz Ereğli, Kocaeli ve Marmaris olmak üzere toplam 9 şubesi ve (Bandırma, Çanakkale, Gemlik, Giresun, Hopa, İnebolu, Karabiga, Ordu, Rize, Samsun, Sinop Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova’da olmak üzere)15 temsilciliği bulunmaktadır.

Bütün denizcilik iş kollarını kendi çatısı altında toplaması ve şubelerinin bulunması özellikleri ile Odamız TOBB çatısı altındaki diğer 364 Odadan farklı yegane Odadır.

ODAMIZIN VİZYONU

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün denizciliğe verdiği öneme atfen, “Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve az zamanda başarmalıyız.” cümlesinde belirlediği hedef doğrultusunda, Odamızın vizyonu da “Denizci Millet, Denizci Ülke” olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda sektörümüze yönelik MİSYONUMUZ

Türk Denizcilik Sektörünün serbest ve adil rekabet ortamda gelişmesini sağlamak

Uluslararası rekabet gücünü arttırmak

Ülke kalkınmasına katkıda bulunmak

Üyelerine doğru ve zamanında hizmet ve bilgi sunmak

Türk Deniz Ticareti Sektörünün uluslararası ve ulusal mevzuata uyumunu sağlamak ve kolaylaştırmak olarak belirlenmiştir.

DÜNYA VE TÜRK FİLOSU

Günümüzde dünya ticaretinin %83’ü deniz taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. Deniz yolu ile yapılan bu ticaret, bazı istisnalar dışında, tamamen serbest rekabet ortamında, 150'den fazla ülkeye kayıtlı bulunan ve neredeyse her milletten bir milyondan fazla denizcinin çalıştığı, 50.000'den fazla gemi ile yapılmaktadır.

Deniz taşımacılığı, demir yoluna göre 3, kara yoluna göre 7, hava yoluna göre ise 21 kat daha ekonomiktir.

2019 Ocak ayı verilerine göre, Uluslararası Ticarette kullanılan 1000 groston ve üzeri gemilerden oluşan ve toplam dünya ticaretinin %83’ünü gerçekleştiren Dünya Filosu yaklaşık 1,9 milyar DWT’dir.

Türk Filosu ise 28,5 milyon DWT toplam kapasitesi ile Dünya Filosu Listesinde 15. Sırada yer almaktadır.(Yabancı bayrak oranları: Türkiye:%76, Yunanistan:%82, Çin:%68, Japonya:%85, Almanya %91, ABD:%91, Rusya:%68)

Türkiye’nin dış ticaret yüklerinin % 89’u deniz yoluyla taşınmaktadır. Bu oranı taşınan yükün değeri olarak ifade etmek gerekirse; ihracat ve ithalat hacmimizin % 61’i (yaklaşık 238 Milyar Dolar) deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu taşımanın % 11’i Türk Bayraklı gemilerimiz ile yapılmaktadır.

Denizciliğimizin ekonomik büyüklüğü Gelirler İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2019 itibariyle 17,5 Milyar doları aşmıştır.

Türk denizcilik sektörünün milli gelire katkısının 20-22 milyar dolar civarındadır.

Denizcilik Sektörümüz, Deniz taşımacılığının yanında ulusal ekonomimize katma değer sağlayan birçok önemli alt sektörü de ihtiva etmektedir.

LİMANCILIK bunların en önemlilerinden birisidir.

Toplam 8333 km uzunluğundaki sahil şeridinde toplam 180 adet liman bulunmaktadır. Bu limanlardan 21 tanesi devlet, 22 tanesi de belediyeler tarafından işletilmekte olup 137 tanesi de özel işletmelerdir.

2018 yılında, Türk Limanlarda toplam 460 milyon ton yük elleçlenmiştir. Bunun 60 milyon tonu Kabotaj Taşımacılığı, 70 milyon tonu Transit Taşımacılık ve 330 milyon tonu da İthalat ve İhracat Taşımacılığıdır.

TÜRKİYE’DE GEMİ İNŞA SANAYİ

Türk Gemi İnşa Sanayisi ülkenin en hızlı gelişen sanayilerinden bir tanesidir. Türkiye’de 2019 itibariyle 78 adet faal tersane bulunmaktadır.

Gemi inşa kapasitemiz bugün itibariyle 4,44 Milyon DWT’a ulaşmıştır.

Tersanelerimizde 2018 yılında, 72.743 DWT tonluk 12 gemi inşa edildi edildi.

Türkiye, Şubat 2019 verilerine göre adet bazında çoğu römorkör olmak üzere 150 gemi ile dünya gemi siparişi sıralamasında 4. sırada yer almaktadır. (Çin: 1626 gemi, Japonya:626 gemi, G.Kore:454 gemi)

Türkiye, gemi inşa sanayinde kendisini dünyaya kanıtlamıştır. Tersanelerimizde inşa edilen küçük ve orta tonajlı gemiler, Norveç, İngiltere, İzlanda, Belçika, Hollanda, Fransa, Danimarka, Almanya ve İtalya'ya gibi dünyanın en önemli denizci ülkelerine ihraç edilmektedir. (Türkiye’nin Norveç’e yönelik 600 milyon dolarlık ihracatının %50’si gemi inşasıdır.)

Diğer yandan Türkiye, Savunma Sanayi alanında öne çıkan ülkeler arasında yer almaktadır. Günümüzde Türk Sivil Tersanelerinde, genellikle ulusal teknoloji ile Türk Deniz Kuvvetleri için çeşitli tipte ve tonajda askeri gemi inşa edilmektedir. Bazı askeri ve sahil güvenlik gemileri ile askeri deniz donanımları diğer ülkelere ihraç edilmektedir.

Bu ihracatımız 2018 yılında 990,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca Dünya’da marka haline gelmiş yat inşa sektörüne sahibiz. Türkiye, 2019 yılı süper yat inşa projelerine göre, 3000 metre toplam uzunluk ve 41.553 toplam gros tonaj ile süper yat inşa dünya sıralamasında da 4. Sırada yer almaktadır. (İtalya: 13.842 mt., Hollanda:4.667 mt., İngiltere:3.126 mt.)

GEMİ SÖKÜMÜ VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Ekolojik dengenin korunmasında etkin bir rol üstlenen Gemi Geri Dönüşümü IMO Dünya Denizcilik Örgütünün de kabul ettiği gibi “yeşil endüstri” diye de anılmaktadır.

Gemi Söküm Sektörü, 1976 yılından beri İzmir/Aliağa bölgesinde faaliyet göstermektedir. Aliağa Gemi Söküm Tesisleri, dünya çapında çevre dostu tesisler olarak anılmaktadır.

AB tarafından çıkarılan yeni yasa ile gemi geri dönüşüm kriterlerini sağlayan tesisleri içeren "AB Listesi”nde 26 AB üyesi ülkenin tesisinin yer aldığı listeye 2 Türk geri dönüşüm firması da denetimler sonucunda dahil edilmiş, 2 firmamızın da denetim süreçleri devam etmektedir.

2018 yılında, 602.346 LDT olmak üzere 158 gemi, söz konusu tesislerde sökülmüştür. 1 Ocak 2019’dan Mart 2019’un sonuna kadar, 203.099 LDT olmak üzere 32 geminin söküm işlemleri yapılmıştır. Bu çerçevede 2018 yılsonu itibariyle kapasite olarak dünyada 4’üncü sırada bulunmaktayız.(Bangladeş:12,3 M.dwt, Pakistan:7,1 M.dwt, Hindistan:5,6 M.dwt, Türkiye:0,5 M.dwt)

GEMİ BAKIM VE ONARIMI

Türk Tersaneleri, Türkiye’nin coğrafi konumu ve Avrupa’ya yakın olması sebebiyle Akdeniz Havza’sında Ticari gemilerin bakım ve onarımında oldukça özel bir yere sahiptir.

2018 yılında, Türk tersanelerinde, 22 milyon DWT ton bakım ve onarım işlemi ile 600 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir.(Bu rakam döviz kazandırıcı faaliyet olarak görüldüğünden ihracat rakamlarımızın içinde yer almamaktadır)

DENİZ TURİZMİ

Deniz Turizmi Gelirleri

Deniz Turizmi, Toplam Turizm Döviz Girdilerinin %20’sini oluşturmaktadır. Bu hesapla Deniz Turizmi Gelirleri 2018 yılında 5,9 milyar ABD Doları olduğunu tahmin ediyoruz.

Yine deniz turizmimizin en önemli aktörlerinden biri olan marinacılık konusunda;

Yat Limanlarımızın Bağlama Kapasiteleri 2019 yılı itibariyle toplam 83 adet yat bağlama yeri bulunmaktadır. Bunların 41 adedi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Belgeli Yat Limanı olup, diğer 42 yat bağlama yeri ise Belediye ruhsatı ile işletilen rıhtım, iskelelerdir. Toplam yat bağlama kapasitemiz 27.360 adettir.

Kurvaziyer Turizmi

2018 yılında, 247 kurvaziyer gemi ile 213.771 yabancı yolcu limanlarımızı ziyaret etmiştir. Özellikle İstanbul’daki kurvaziyer limanlarının 2020 yılından itibaren tedricen hizmete girmesiyle bu rakamların çok daha yukarılara taşınacağı, şimdiden yapılan kontratlardan anlaşılmaktadır. (2013 yılında 1572 gemi ile 2.240.776 yolcu, 2014 yılında 1385 gemi ile 1.790.125 yolcu ülkemizi ziyaret etmiştir.)

TÜRK BALIKÇILIK SEKTÖRÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Su Ürünleri Avcılığı Ruhsatlı Balıkçı Gemisi Filomuzda 18.808 adet kayıtlı balıkçı gemisi bulunmaktadır.

Balıkçılık filomuzda ileri teknolojili donanımlar kullanılmaktadır.

Balıkçılık sektörüne yatırımlar ve teşvikler sonucu, su ürünleri hızlı bir gelişim göstermiştir ve balıkçılık üretimi, 2018 yılında avcılık ve yetiştiricilik olarak yaklaşık 700.000 tona yükselmiştir. (Avcılık: 354.318 ton, Yetiştiricilik: 276.502 ton)

2018 yılında Su Ürünleri İhracatı 177.539 ton, Su Ürünleri İthalatı ise 98.314 ton olarak gerçekleşmiştir.

DENİZCİLİK EĞİTİMİ VE İNSAN GÜCÜ

IMEAK Deniz Ticaret Odası, Ülkemizdeki Denizcilik Fakülteleri, Denizcilik Yüksek Okulları ve Denizcilik Meslek Liseleri başta olmak üzere, tüm eğitim kurumlarını desteklemektedir.

2019 yılı itibariyle Türkiye’de; 12 Üniversite, 11 Meslek Yüksek Okulu ve 49 Meslek Lisesinde toplam 19.500 öğrenci denizcilik eğitimi almaktadır (12 Üniversite’de 5000, 11 Meslek Yüksek Okulunda 5500 ve 49 Meslek Lisesinde 9000 öğrenci).

18.333 Güverte Subayı, 8.051 Makine Zabiti, 18.818 Telsiz/Elektronik Zabiti, 53.509 Gemi Personeli ile toplam 98.711 gemiadamı Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışmaktadır."

Vira Haber