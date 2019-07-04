Pırlanta gibi denizler için

Bu işbirliğini duyurmak amacıyla, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ile Zen Pırlanta ve TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, çevre ve denizlerin korunmasına gösterdiği duyarlılık ve verdiği desteklerle tanınan Zen Pırlanta’ya teşekkür plaketi verildi.

Zen Pırlanta’nın bu yılki sponsorluğunu üstlendiği TURMEPA D-Marin teknesi, TURMEPA’nın “Mavi Kıyılar” projesi kapsamında Marmaris’e bağlı Hisarönü Körfezi’nde 17 koyda hizmet veriyor. TURMEPA’nın atık toplama filosuna 2018 yılında eklenen tekne, Hisarönü Körfezi’nde aralarında Bencik Koyu, Tavşanbükü, Tavşan Adası, Karasüleyman Bükü, İnbükü, Çubucak, Kale Adası, Orhaniye Koyu, Kargı Adası, Selimiye Koyu, Kameriye Adası’nın bulunduğu 17 koyda yat ve turistik teknelerden sıvı atık topluyor.

TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: “TURMEPA 25 yıldır oksijen kaynağı denizlerimizi korumak için tüm deniz severlerin desteğiyle mücadele veriyor. Temel hedefimiz, kirletmemeyi öğretmek, çocuklardan başlayarak toplumun geneline bilinç ve farkındalık aşılamak. Bu hedefle son 3 yıldır ‘Sıfır Atık Hareketi’nin de bir parçası olarak özellikle eğitim ve atık toplama faaliyetleriyle bu harekete katkı sağlamak için çalışıyoruz. Hatta son olarak Sn. Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle Sıfır Atık Mavi seferberliğini başlattık. Yaz boyunca devam edecek bu projeyle ülkemizin tüm kıyı, deniz ve sulak alanlarının korunmasına destek olmayı amaçlıyoruz. Bıkmadan dile getirdiğim bir gerçek var: Aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. Denizin altındaki oksijen deposu ormanlar da en az karadaki ormanlar kadar önemli. Bunu tüm halkımızın zihnine kazımamız gerekiyor. İşte bu yüzden TURMEPA olarak denizlerimizin bizler için yaşamsal önemini anlatmaya gayret ediyor, herkesin bu mücadelenin bir parçası olması için çaba gösteriyoruz. Tüm bu çabalarımız meyvelerini de veriyor; bugüne kadar deniz eğitimleriyle 8 milyon 300 bin öğrenciye ulaştık. Derneğimizin simgesi haline gelen 6 atık toplama teknemizle 36 milyon litre sıvı atık topladık. Bu rakamları daha da yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu nedenle bugün bizim için çok anlamlı. Çünkü derneğimizin yönetim kurulunda denizlerimizin mavi kalması için yıllardır omuz omuza çalıştığımız sevgili Şükran Güzeliş, dolayısıyla Zen Diamond ile güzel bir iş birliğini duyuyoruz. Zen Diamond, filomuza yeni katılan, Hisarönü Körfezi’nde çalışacak TURMEPA D-Marin teknemizin sponsorluğunu üstlendi. Verdikleri bu büyük destek için Zen Diamond’un Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Emil Güzeliş’e ve Yönetim Kurulu Üyesi sevgili Şükran Güzeliş’e teşekkür ediyorum. Ülkemizin önde gelen duyarlı markalarının derneğimize verdiği destek bizleri çok mutlu ediyor. Zen Pırlanta da uzun yıllardır bizim doğal destekçimiz olarak her daim çalışmalarımıza gönülden destek vermiştir. Zen Pırlanta’nın bu büyük desteği, denize ve çevreye verdikleri önemin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Birlikte daha mavi denizler için yol almaya devam edeceğiz.”

TURMEPA’nın çalışmalarına on yılı aşkın bir süredir destek veren Zen Pırlanta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Gerek şahsım, gerekse Zen Pırlanta olarak doğamızın korunması amacıyla sürdürülebilir projeler oluşturulmasına ve desteklenmesine büyük önem veriyoruz. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemizde çevre bilincini oluşturmak için ciddi projeleri hayata geçiren çok kıymetli bir dernek. On yılı aşkın bir süredir çeşitli projelerde birlikte çalışıyoruz. Daha önce de 2016’da Marmaris’e bağlı Hisarönü Körfezi’nde çalışan teknenin sponsorluğunu üstlenmiştik. Bu yıl da yine, içinde bulunduğumuz yaz sezonunda, ziyaretçi teknelerin denizlerimize bıraktıkları sıvı atıkları toplamak amacıyla Hisarönü Körfezi’nde çalışacak TURMEEPA D-Marin teknesinin sponsorluğunu üstlendik. Özellikle yaz aylarında muhteşem sahillerimiz yerli-yabancı binlerce tekne tarafından ziyaret ediliyor. Ancak ne yazık ki teknelerin çok büyük çoğunluğu gerekli kurallara uymuyor ve sıvı atıklarını denizlerimize boşaltıyor. TURMEPA ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde Hisarönü Körfezi’ni “pırlanta gibi” yapmak üzere yola çıkıyoruz. Denizlerimizin daha temiz kalmasına bir nebze de olsa faydamız olacak ve bundan büyük gurur duyacağız.”

Zen Pırlanta ve TURMEPA Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Pırlanta gibi denizler”e nasıl ulaşırız? Öncelikle farkına vararak, bilinçlenerek, duyarlı olarak, öğrenerek, öğrendiklerimizi hayata geçirerek, sahip çıkarak, çocuklarımızı bilinçlendirerek, onlara örnek olarak ulaşabileceğimize inanıyorum. Bu konuda Turmepa gibi çok önemli bir rehber var önümüzde. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi olarak denizlerimizin korunması konusunda daha da büyük sorumluluk hissediyorum.

TURMEPA atık toplama tekneleri sadece geçtiğimiz yıl 1.5 milyon litre atık suyun denize karışmasını önleyerek 12 milyon litre deniz suyunun temiz kalması sağladı. Sponsorluğunu üstlendiğimiz TURMEPA D-Marin teknesi, TURMEPA’nın atık toplama filosuna 2018 yılında katıldı, 17 koydaki teknelerden atık topluyor. Bu sponsorluğumuzun dışında da kıyı ve denizlerimizin korunması için TURMEPA’nın projelerine desteklerimiz her zaman devam edecek.

TURMEPA ATIK TOPLAMA TEKNELERİ HAKKINDA:

Ülkemizin sahip olduğu ılıman iklim şartları nedeniyle; güney bölgelerimizde turizm sezonu yılın 12 ayı devam edebiliyor. Bu nedenle denizlerimiz, yıl boyunca deniz ve kara kaynaklı kirlilik tehdidi altında. TURMEPA atık toplama tekneleri, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal öncelik haline getirmek için yerel yönetimlerle iş birliği içinde örnek çalışmalar yapıyor. Derneğin sıvı atık toplama projesi, denizlerimizde özellikle yaz aylarında ciddi şekilde artan kirliliğin kontrolü için büyük önem taşıyor.

TURMEPA, “Mavi Kıyılar” projesi kapsamında Ege ve Akdeniz’de yat ve turistik tekne sahiplerinin uğrak yeri olan koylarda atık toplama tekneleriyle her sene milyonlarca ton sıvı atığı topluyor. TURMEPA atık toplama tekneleri, sezon boyunca Çeşme, Hisarönü, Fethiye ve Göcek Körfezi’nde mobil olarak hizmet veriyor.

TURMEPA atık toplama tekneleri, sadece 2018 yılında yaklaşık 3.000 tekneden, 1 buçuk milyon litreyi aşkın sıvı atık topladı. 1.500.000 litre atıksu 78 bin adedi aşkın damacana suyun miktarına eşittir. 1.500.000 litre atıksuyun denize karışması önlenerek 12 milyon litre deniz suyunun temiz kalması sağladı.

Zen Pırlanta’nın bu yılki sponsorluğunu üstlendiği TURMEPA D-Marin teknesi, Ege’nin mavi yolculuk ve yat turizmindeki en popüler bölgelerinden biri olan Hisarönü Körfezi’nin temiz kalması için sıvı atık topluyor.

Marmaris Hisarönü Körfezi’nde çalışan TURMEPA D-Marin’in hizmet verdiği koylar: Bencik Koyu, Döşekli Bükü, Tavşanbükü, Tavşan Adası, Karasüleyman Bükü, Tahtacıoğlu Bükü, İnbükü, Çubucak, Aşağı Keçibükü, Kale Adası, Mihebükü, Orhaniye Koyu, Kargı Adası, Delikliyol Koyu, Selimiye Koyu, Gemecik, Kameriye Adası.