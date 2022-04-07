Carnival Sensation’un Son Seferi Aliağa Oldu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Carnival Cruise Line’a ait Carnival Sensation isimli Fantasy sınıfı yolcu gemisi sökülmek üzere Aliağa’da bir tersaneye satıldı.

1993 senesinde inşa edilen 261 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğindeki gemi Carnival Sensation, 18 Mart’ta Bahamalar’dan ayrılarak gemi söküm tesisine gitmek üzere son kez Atlantik Okyanusu’nu geçti.

Carnival Cruise Line'ın, daha yüksek güvenlik standartları ve çevreye duyarlı operasyonlar nedeniyle söküm için Aliağa Tersanesi’ni seçtiği kaydedildi. Diğer yandan Carnival Sensation'ın kız kardeşleri Carnival Fantasy, Carnival Inspiration ve Carnival Imagination da Aliağa gemi söküm tesislerinde benzer şekilde hurdaya çıkarılmıştı.

Vira Habe