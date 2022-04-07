Hurda Teşviki Yönetmeliğinde Değişiklik!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 7 Nisan Perşembe günü yayınlanan Türkiye'deki deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabotajda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli, sürdürülebilir bir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek üzere, ticari yük taşımacılığında kullanılan gemilerden hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere verilecek teşvikin usul ve esaslarını düzenleyen yönetmeliğe yeni alt bentler eklenerek yürürlüğe girdi.

Yeni eklenen maddede şu ifadeler yer alıyor:

Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt ticari gemi, deniz ve iç su araçlarından cins ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenenlerin hurdaya ayrılmasını desteklemek amacıyla yerlerine asgari %35 yerli katkı oranıyla Türkiye'de inşa edilmek, asgari beş yıl Türk Bayraklı işletilmek ve inşasının üç yıl içinde tamamlanmaması veya inşasına müteakip beş finansmanında kullanılmak üzere, sadece fosil yakıt kullanan gemiler için hurda bedelinin bir buçuk katını, LNG ve hibrit sistemler de dahil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanan yeni gemiler için hurda bedelinin iki buçuk katını aşmamak kaydıyla nakdi,

4) Kombine taşımacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu faaliyetlerde kullanılan karayolu, demiryolu, denizyolu taşıtlarının sahiplerine, Döner Sermaye İşletmesi yıllık gelirlerinin %7'sinin geçmemek üzere,

5) Kabotaj hattında veya iç sularda sefer yapan, ana sevk sisteminin enerji kaynağını fosil yakıttan alternatif çevre dostu bir enerji kaynağına dönüştürecek cins ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenen ticari gemi, deniz ve iç suyolu araçlarının sahiplerine, dönüşüm maliyetinin %25'ine kadar katkı sağlanacak.

Vira Haber