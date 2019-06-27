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Çatal Ada pırıl pırıl oldu

Çatal Ada pırıl pırıl oldu

​​​​​​​Turgutreis Kültür ve Dayanışma Derneği ve D Marin Turgutreis desteğiyle 23 Haziran’da Turgutreis’te bulunan Çatal Ada’da çevre ve deniz kıyı temizliği yapıldı.

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Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Amiral Turgut Reis’in ölümünün 454. yılında gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra dernek üyeleri, D-Marin Turgutreis çalışanları ve çevre gönüllüleri de katıldı.

Faaliyetlerinde çevre duyarlılığını ön planda tutan D-Marin, doğal hayatı destekleyen alt yapı sistemleri ve ekolojik dengeyi gözeterek verdiği hizmetlerine devam edecek.

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Vira Haber

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