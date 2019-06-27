Çatal Ada pırıl pırıl oldu

Türk denizcilik tarihinin yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Amiral Turgut Reis’in ölümünün 454. yılında gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra dernek üyeleri, D-Marin Turgutreis çalışanları ve çevre gönüllüleri de katıldı.

Faaliyetlerinde çevre duyarlılığını ön planda tutan D-Marin, doğal hayatı destekleyen alt yapı sistemleri ve ekolojik dengeyi gözeterek verdiği hizmetlerine devam edecek.

Vira Haber