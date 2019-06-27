DTO Aliağa'dan Kabotaj Bayramı kutlaması

Kabotaj Bayramı her yıl 1 Temmuz'da kutlanıyor. Bu yıl Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı kutlanacak. 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek bir açıklama yaparak kabotajın önemine değinerek kutlama mesajı yayımladı. Adem Şimşek tarafından yayınlanan mesaj:

Dünya ticaretinin yüzde 80'i ülkemizin ise yüzde 90'ı ithalat ve ihracatını deniz yolu ile sağlamaktadır. Kıtalara ve okyanuslara açılan bir köprü konumundaki ülkemizde denizciliğin önemi büyüktür. Denizleri birbirine bağlayan iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip Türkiye'nin, tarih boyunca stratejik konumu nedeniyle önemini her geçen gün arttırmaktadır.

Lozan Barış Antlaşması’yla 1923 yılında kaldırılan yabancı ülke gemilerine tanıdığı kabotaj ayrıcalığına takiben TBMM de, 20 Nisan 1926 Tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu, 1 Temmuz 1926’da yürürlüğe girmiş ve bu Kanun;

“Türkiye Limanları ve sahilleri arasında yük ve yolcu taşınması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Türk Vatandaşları ve Türk Bayrağı taşıyan gemilerce yapılır” hükmünü getirerek daha önceden yabancılara açık olan bu faaliyetleri bundan böyle sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yapabileceğini belirtmiştir.

Bu kanunla; akarsularda, göllerde, Marmara denizi ile boğazlarda, bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi.

Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, tayfalık ve benzeri mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği belirtildi. Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.

Bu nedenle her yıl 1 Temmuz gününü Ülkemizde “Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” olarak kutlanmaktadır.

80 yıllık tarihimizde rekor kıran ihracat mallarımızın zamanında ve düzgün bir şekilde ilerlemesi ve gelişimini sürdürmesi için denizlerimize ve denizciliğimizin daha da gelişmesine ülkemizin ihtiyacı vardır. Üç tarafı denizlerle çevrili ve iki önemli boğaza sahip ülkemizin jeopolitik açıdan büyük önem taşıyan konumunu ve zengin potansiyelini denizciliğimiz açısından da en iyi biçimde değerlendirmek gerekmektedir. Ülkemiz deniz taşımacılığını geliştirmek için her türlü avantaja sahiptir. İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi olarak sorumlusu olduğumuz Foça, Aliağa, Dikili ve Ayvalık bölgelerinde denizlerden sağlanan imkanların arttırılması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu anlamda 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı münasebeti ile sorumluluk sahamız içerisinde yer alan bu bölgelerde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz.

Denize sırtına dönen değil denizle yaşayan denizden ekmeğini çıkaran bir millet yaratmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz.

Denizcilikte istediğimiz seviyelere ulaşmak temennisiyle, tüm denizcilik camiasının ve halkımızın “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı”nı kutluyor, saygılarımı sunuyorum.

Vira Haber