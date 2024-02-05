Çekmeköy’de 5 Ton Hamsi, Horon ve Doyasıya Eğlence

Çekmeköy Belediyesi’nin ilçede bir gelenek haline getirdiği ve üçüncüsü düzenlenen Hamsi Festivali’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Taşdelen Meydanı’nda Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde düzenlenen festivale AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Ankara Milletvekili Zehra Nur Aydemir, Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Tahsin İnce ve vatandaşlar katıldı.

5 ton hamsinin katılımcılara ikram edildiği festivalde İsmail Türüt, Onay Şahin ve Volkan Arslan’da sahne aldı. Birbirinden renkli parçalarını Çekmeköylüler için seslendiren sanatçılar soğuk havayı horonlarıyla ısıttılar.

Başkan Poyraz ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum hamsi tezgahının başına geçerek vatandaşlara elleriyle hamsi ikram ettiler.

Programın ev sahipliğini yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Hamsi Festivalimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. İnşallah tüm vatandaşlarımızın doyasıya eğlenip stres attığı bir gün olur. Hamsiye ve horona hep birlikte doyacağız. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız demiyorum belediye başkanımız diyorum İstanbul’un Muradı bugün aramızda. Birkaç konuya değinip sözü kendisine bırakacağım. Rahmetli Kadir abi döneminde başlayan Çekmeköy’den Taşdelen, Aydınlar, Cumhuriyet oradan Kirazlıdere’ye devam eden Yenidoğan-Sultanbeyli- Sancaktepe metrosuna kılçık hat dediler ve kuyuları toprakla doldurdular. Taşdelen Kavşağı’nda 5 yıldır sizlere zulüm ediyorlar mı Çekmeköy? Şimdi bir başkanımız var ve diyor “Ey Çekmeköy halkı Allah nasip eder 31 Mart’ta bana oy verir destek olursanız ve ben başkan olursam Çekmeköy-Taşdelen metrosunu yapmak ilk işlerimden biri olacak‘ diyor. Murat Kurum. Diyor ki, “Taşdelen Kavşağı’nı da ben çözeceğim yapacağım”. Önemli bir kültür merkezimiz vardı 5 yıldır bekliyor. Adını Allah rahmet eylesin Alparslan Türkeş’in ismini vereceğimiz. Ey ülkücü gençler, ey milliyetçi gençler eğer başkan olursam Alparslan Türkeş Kültür Merkezi’ni bitireceğim diyor Murat Kurum. Şimdi biz buradan söz verelim. Diyelim ki bütün akrabalarımız, komşularımızla arkadaşlarımızla gece demeden gündüz demeden 31 Mart akşamına kadar Murat Kurum’u İstanbul’un şehr-i emini, bu kardeşinizi de Çekmeköy’de şehr-i emin yapmaya hazır mısınız? Yaradan bir kulunu severse eli öpülesi anneler sever, gençler sever, büyükler sever. Onun için değerli Murat başkanımı yaradan sizlere sevdirdi. Rabbim yolunu açık eylesin diyorum” dedi.

Vira Haber