Ege Bölgesinin İhracatının İthalatını Karşılama Oranı Yüzde 203’e Ulaştı

İzmir, 23 milyar 793 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesinin ihracatını sırtlanırken, İzmir’in ithalatı 12 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir’in dış ticaret hacmi 36,7 milyar dolara ulaşırken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 184 olarak kayıtlara geçti.



En çok ihracat yapan 8. il konumunda Manisa

Türkiye genelinde en çok ihracat yapan 8. il konumundaki Manisa, 2023 yılında 7 milyar 747 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. 3,5 milyar dolarlık ithalatı olan Manisa’nın dış ticareti 11 milyar dolara ulaşırken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 221’e ulaştı.

Ev tekstilinin başkenti Denizli, dünyadaki resesyon nedeniyle 2023 yılında ihracat ve ithalatında yara alsa da 4 milyar 25 milyon dolarlık ihracat, 2 milyar 224 milyon dolarlık ithalat performansı ortaya koydu. Denizli’nin dış ticaret hacmi 6 milyar 250 milyon dolar olurken, Denizli her 100 dolarlık ithalatına karşılık 181 dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. Balıkesir, 2 milyar 284 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı 725 milyon dolar oldu. Balıkesir’in dış ticaret hacmi 3 milyar doları aşarken, Balıkesir’in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 305 oldu.

İklimlendirme, madencilik, otomotiv yan sanayi ve tarım sektörlerinin ihracatını domine ettiği Aydın, 2023 yılını 1 milyar 661 milyon dolarlık ihracat tutarıyla geride bırakırken, aynı yıl 638 milyon dolar ithalat yaptı. Türkiye genelinde su ürünleri sektöründe ihracat şampiyonu olan Muğla, cumhuriyetin 100. yılında 1 milyar 189 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. İthalatı 465 milyon dolar olan Muğla’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 256 oldu.



Afyonkarahisar Ege Bölgesi illeri arasında rekortmen oldu

2023 yılında 150 milyon dolar ithalat yapan; porselen, seramik ihracatının başkenti Kütahya’nın ihracatı 855 milyon dolar olarak kaydedildi. Doğal taşın başkenti Afyonkarahisar, 631 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, ithalatı 107,5 milyon dolarda kaldı. Afyon’un ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 590’a ulaştı ve Ege Bölgesi illeri arasında rekortmen oldu.

Tekstil, halı ve hayvansal mamuller sektöründe ihracatta güçlü bir oyuncu olan Uşak, 2023 yılında 431 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı 239 milyon dolar, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 180 olarak gerçekleşti.



Ege Bölgesinin ihracatı 3 milyar 305 milyon dolara ulaştı.

Ege Bölgesinin ocak ihracatı 3,3 milyar dolar, Ticaret Bakanlığı faaliyet illerine göre 2024 yılı ocak ayı ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre Ege Bölgesinin ihracatı yüzde 2’lik artışla 3 milyar 240 milyon dolardan 3 milyar 305 milyon dolara ulaştı.

İzmir, Manisa, Balıkesir, Aydın, Muğla, Kütahya ve Uşak 2023 yılı ocak ayına göre ihracatlarını artırırken, Denizli ve Afyonkarahisar 2023 yılı ocak ayı performanslarının gerisinde kaldı.



İzmir Ege Bölgesi ihracatının yüzde 56’sına imza attı

İzmir, 1 milyar 850 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatının yüzde 56’lık dilimini tek başına gerçekleştirdi. Manisa 542 milyon dolarlık ihracata imza atarken Ege Bölgesi’nin ihracatının yüzde 16,4’lük dilimini temsil etti. Denizli, Ege Bölgesi ihracatından yüzde 9,5 pay alırken, ihracat geliri 314,5 milyon dolar oldu. Balıkesir, yüzde 16’lık ihracat artış hızıyla Ege Bölgesi’nde ihracat artış rekortmeni olurken ihracat tutarı 202 milyon doları aştı. Aydın’ın ihracatı 135,4 milyon dolar olarak kayda alınırken, Muğla’nın ihracatı yüzde 6’lık artışla 107,7 milyon dolar oldu. Kütahya ihracatını yüzde 8’lik artışla 65,5 milyon dolardan 70,5 milyon dolara taşıdı. Afyonkarahisar’ın ihracatı yüzde 10’luk kayıpla 48 milyon dolardan 43 milyon dolara gerilerken, Uşak’ın ihracatı 39,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Eskinazi: “Ege Bölgesi ihracatçı kimliğini sürdürüyor”

2023 yılında Ege Bölgesinden yapılan 42,6 milyar dolarlık ihracatı büyük başarı olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat için uygun bir iklim olması halinde Ege Bölgesinin ihracatının çok rahatlıkla 50 milyar doları aşabileceğini dile getirdi.

2022 yılında Ege Bölgesinden yapılan ihracatın 44,5 milyar dolar olduğuna vurgu yapan Eskinazi, “Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, 'İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur' değerlendirmesinde bulunuyor; ancak emek-yoğun sektörlerimiz dünya genelindeki taleplere cevap veremez noktaya geldik. Türkiye gelir dağılımındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak istiyorsa üretmek ve ihracatını artırmak zorunda. Bugün ülkemizde en varlıklı yüzde 20’lik dilim gelirin yüzde 50’sini alır hale geldi. Orta direk kalmıyor, nüfusumuzun büyük bölümü hızla fakirleşiyor. Fakirleşmeyi durdurmak için ihracatçı sayımızı, ihracat tutarımızı ve ortalama ihraç fiyatımızı artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ege Bölgesinin ihracatına projeleriyle yön verdiklerinin altını çizen Eskinazi, “2024 yılında sektörel TURQUALITY projeleri, URGE projeleri, fuarlar, sektöre ticaret heyetleri, alım heyetleriyle ihracatçılarımızı daha fazla ithalatçıyla buluşturmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik, inovasyon, tasarım, Ar-Ge, mesleki eğitim yoğunlaşacağımız diğer başlıklar olacak. Türkiye Orta Vadeli Programda 2026 yılı sonunda 302,2 milyar dolar ihracat hedefliyor. Ege Bölgesi olarak bu hedefe 52 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye görüşlerini noktaladı.

Vira Haber