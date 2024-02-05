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Yağışlar Yenipazar’daki Göleti Doldurdu

Yağışlar Yenipazar’daki Göleti Doldurdu

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan Katrancı Göleti son yağışların ardından tamamen doldu.

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Aydın’ın Yenipazar ilçesinde bulunan 860 bin metreküp su depolama hacmine sahip “Katrancı Göleti” yağışların ardından doldu. Göletin dolması çiftçileri sevindirirken, gölet 1450 dekar zira arazinin sulanmasına hizmet edecek. Bölgede oluşan son yağışlar ile gölet rezervuarı tamamen dolarken, dolusavak bölümünden fazla suyun tahliyesinin sağlandığı öğrenildi.

Vira Haber 

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