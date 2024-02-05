Şehit Kılavuz Kaptan Oğuz Kök İçin Tören Düzenlendi

Dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda NEW SIHAM isimli gemiye kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye tırmandığı esnada denize düşerek hayatını kaybeden Kılavuz Kaptan Oğuz Kök için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Beylerbeyi yerleşkesinde tören düzenlendi. Kök'ün Türk Bayrağına sarılı tabutu yerleşkeye getirilerek dua edildi. Düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammer Arslantürk, eşi Kamile Kök, çocukları Gizem, Gökçe ve Özgür Kök, Annesi Ruhiye Kök, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelleri ve çok sayıda seveni katıldı. Şehit Kılavuz Kaptan Oğuz Kök’ün cenaze namazı öğlen namazını müteakip Sahrayı Cedit Cami’nde kılınacak.

Vira Haber