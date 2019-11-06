Celebrity Xpedition karaya oturdu

46 yolcu ve mürettebat dün gece Celebrity Cruises'ın Celebrity Xpedition gemisinden tahliye edilerek bir kısmı bölgedeki diğer gemi olan Celebrity Flora'a adlı gemiye bindirildiler.

Geminin nasıl karaya oturduğu ya da çevresel bir etkisinin olup olmadığı açıklanmadı. Karaya oturan gemideki yolcular bugün Celebrity Cruises'ın otel ve uçaklarıyla Quito'ya hareket ettiler.

Geminin bağlı olduğu ana şirket Royal Caribbean Cruises Ltd., “Tüm konuklar ve mürettebat güvende ve hiçbir sakatlanma olmadı,” açıklamasını yaptı.

Şirket, herhangi bir çevresel etkinin farkında olmadığını, ancak durumun yakından takip edildiğini açıkladı.

Bu arada birkaç ay önce, geminin yolcu kapasitesi 100'den 48'e düşürüldü.

Celebrity Xpedition, gemisi 2 Kasım’da başlayıp, 9 Kasım'da sona erecek olan yedi günlük Galapagos turundaydı. Bir sonraki turun iptal edilip edilmeyeceği henüz belirlenmedi ancak rezervasyon yapılan yolcular değişikliklerden haberdar edilecekler.

Celebrity Xpedition, Celebrity Cruise şirketinin 14 gemisinden biri olup, 2001 yapımı.

Vira Haber