TURMEPA’ya ‘Sıfır Atık Mavi’ ödülü verildi

Haliç Kongre Merkezi’nde 1 Kasım’da gerçekleşen törende TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Sıfır Atık Mavi ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı. Sıfır Atık Projesi; Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılmıştı. Söz konusu projeye son üç yıldır özellikle deniz eğitimleriyle katkı sunan TURMEPA, bu çalışmaları ülke geneline yaymak ve denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile 10 Haziran’da Sıfır Atık Mavi projesini hayata geçirdi. Böylece gelecek nesillere temiz denizler bırakmak için ulusal Sıfır Atık Mavi dönüşümü başlatıldı.

30 bin öğrenciye ulaşıldı

Yaz sezonunda proje kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşan TURMEPA, 4 bin gönüllüsüyle yaklaşık 9 bin kilogram atığı kıyılardan uzaklaştırdı. Bunun yanında altı tekneden oluşan atık toplama filosuyla yaklaşık 3 bin deniz aracından 1 milyon 600 bin litre gri ve siyah su toplayarak, yaklaşık 12 milyon litre deniz suyunun temiz kalmasını sağladı. Ayrıca, Marmaris’te İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) bünyesinde faaliyet gösteren atık toplama tekneleri 7 bin torba ve Bodrum Deniz Ticaret Odası bünyesinde çalışmalarını sürdüren tekne 3 bin 500 torba katı atık toplayarak Sıfır Atık Mavi’ye destek verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise Sıfır Atık Mavi seferberliği kapsamında tüm kıyı illerinde 163 bin metreküp deniz çöpünün bertaraf edildiğini açıkladı. Proje 2020 yılında da kapsamı genişletilerek devam edecek.

“760 kuruluş, Sıfır Atık Mavi sözü verdi”

Sıfır Atık Mavi’nin elde ettiği başarının Türkiye adına büyük kazanımlar ve değer sağladığını ifade eden Emine Erdoğan, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu’nu tebrik ederek, “Bu yıl haziran ayında Sıfır Atık Mavi’yi faaliyete aldık. Tüm yurtta deniz temizliği seferberliği başladı. 163 bin metreküp deniz çöpü toplanarak bertaraf edildi. TURMEPA öncülüğünde yapılan bu seferberlikle Türkiye’nin önde gelen 760 kuruluş Sıfır Atık Mavi sözü vererek, denizlerin kirliliğini önlemek için çalışacağını taahhüt etti. Çevre ve Şehircilik ve Milli Eğitim Bakanlığı da çocuklarımıza çevre duyarlılığı eğitimlerini sürdürüyorlar” dedi.

Sıfır atık neden önemli?

İstanbul’da bu yıl 10 Haziran’da başlatılarak yurt geneline yayılan Sıfır Atık Mavi ile gelecek nesillere temiz denizler bırakmak amaçlanıyor. Özellikle denizlerdeki plastik tehlikesine dikkat çeken TURMEPA şu uyarılarda bulunuyor:

Ne yazık ki okyanuslardaki çöplerin toplamı Türkiye’nin yüz ölçümünden daha büyük.

Her yıl denizlere 8 milyon tondan fazla plastik atılıyor.

Marmara Denizi’ndeki her 10 çöpün bir tanesi plastik, her 7 plastiğin de 4 tanesi kara kökenli.

Karadeniz’deki her 10 çöpün 5 tanesi plastik, her 5 plastiğin de yüzde 50’si yabancı kökenli gemiler kaynaklı.

Akdeniz’deki atıkların yüzde 95’i plastiklerden oluşuyor.

Her yıl 100 binden fazla deniz memelisi ve kaplumbağası plastikler sebebiyle ölüyor.

Hemen harekete geçilmezse 2050 yılında denizlerde balıktan daha çok plastik olacak!

Haydi sen de Mavi’ye söz ver!

TURMEPA, bu gidişatı önlemek için en önemli adım kirletmemektir, diyor. Bu düşüncenin tüm toplumca benimsemesini sağlamak amacıyla herkesi bireysel ve kurumsal olarak Sıfır Atık Mavi Dönüşümü’nün bir parçası olmaya davet ediyor. Sıfır Atık Mavi sözü vermek için www. sifiratik.gov.tr adresinden detaylı bilgi alınabilir.

Vira Haber