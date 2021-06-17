Celestyal Cruises ile Düşlere Yolculuk Başladı

Pandemi nedeniyle uzun ara verilen kruvaziyer turları yeniden başladı. Yunan Adaları ve Doğu Akdeniz yolculuğu ile öne çıkan cruise markası Celestyal Cruises, ilk seferi için Atina’nın Pire Limanı’ndan demir aldı. Celestyal Cruises CEO’su Chris Theophilides sezonun açılışını, “Zorlu bir yılın ardından, özlemle beklenen Idyllic Aegean Turlarımız için konuklarımızı tekrar gemilerimizde ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Büyük bir görev üstlendik, Celestyal Cruises ekibi olarak sabırla bekledik; hem kıyıda hem de gemide üstün özveri ile çalışarak, geliştirilmiş önlemlerimizle sezonu başlatmış olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz’’ sözleriyle duyurdu.

Aşılama arttı, Kuşadası’na da gelecek

Celestyal Cruises yeni sezonun ilk programını 7 gecelik Her Şey Dahil Idyllic Ege Turları ile başlattı. Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, seyahat kısıtlamalarındaki gelişmelere paralel olarak geminin Kuşadası’na da geleceğini belirterek şunları söyledi: ‘’Celestyal Cruises seferlerimiz 12 Haziran itibarıyla başladı. Ancak Kuşadası ne kadar planlamış olsak da son anda seferden çıktı. Normalde bu seferlerde rotada Türkiye de yer alıyorken; ülkemiz hala kırmızı bölgede olduğu için gemiler bu ilk seferlerimizde Kuşadası’na uğrayamayacak. Kuşadası yerine Patmos’a uğruyorlar. Ülkemizdeki hızlı aşılanma ve vakaların düşmesi ile birlikte Türkiye’nin de bu rotaya girmesini bekliyoruz. Buradan cruise tatilini özlemle bekleyen vatandaşlarımıza duyuralım, gelişmelere paralel olarak Temmuz ayı itibarıyla Kuşadası çıkışlı 7 gecelik Yunan Adaları turlarımızın da başlamasını bekliyoruz.’’ Programa göre Celestyal Crystal gemisi her Pazar günü Kuşadası’ndan yolcularını alarak hareket edecek. Santorini ve Mikonos’ta uzun konaklamalı turun rotasında Rodos, Atina, Milos ve Girit de olacak.

3 Temmuz’da da KKTC vatandaşlarına özel Limasol çıkışlı turların başlayacağını da belirten Özgü Alnıtemiz, ‘’Bu turlarla da Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızı gezdirmeyi planlıyoruz. Celestyal Olympia Kıbrıs çıkışlı turlarını tamamladıktan sonra Iconic Ege Turları için Kuşadası’na gelecek. 3-4 gecelik turlarla programımız zenginleşecek. Sonraki aylarda da cruise turlarımızın rotasına Türkiye’den Kuşadası limanının dışında İstanbul ve Çanakkale limanları da eklenecek’’ diye konuştu.

72 saat öncesinden PCR testi istenecek

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, cruise gemilerinde artırılmış önlemleri şöyle sıraladı: ‘’Şu anda cruise gemileri tatil için en güvenli alanlar. Dünya sağlık otoritelerine göre önlemlerimizi sürekli güncelliyoruz, geliştiriyoruz. Misafirlerimizden 72 saat öncesinden Kovid-19 PCR testinin sonucunu isteyeceğiz. Ayrıca sağlık formlarını da önceden doldurarak bize iletecekler. Termal kameralarımız var. Gemiye kabulü; sosyal mesafe kurallarını baz alarak yapacağız. 1700-1800 kişilik gemilerde limitli yolcu kapasitesiyle hizmet verilecek. Dezenfeksiyon istasyonları yerleştirildi, klima sistemi değiştirildi, yemek düzenleri ve ortak alanlardaki oturum sosyal mesafeye göre düzenlendi, ilk sağlık müdahalesinde çalışan doktor ekiplerinin sayısı artırıldı. Limanlarda da önlemler artırılıyor. Her limanda misafirler, gemiye yeniden kabul edilirken vücut ısıları ölçülecek.’’

Vira Haber