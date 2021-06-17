Asmira Group, Göcek’ten Sonra Adriyatik’e de Yat Kiralayacak

Kurulduğu 1977 yılından bu yana edindiği deneyim ve hizmet anlayışını “Avrupa kıyılarında yerel bir marka” vizyonu ile buluşturan Asmira Group, Göcek’te başlayan tekne kiralama hizmetlerine Adriyatik’te devam etmeyi planlıyor.

Tekne kiralama operasyonlarına geçen sene Almanya’dan sipariş verip getirttikleri Bavaria 46 feet ve Bavaria 41 feet tekneleri ile Turgutreis’te başladıklarını, geçen sene yurtiçi-yurtdışı olmak üzere inanılmaz bir taleple karşılaştıklarını ve böyle bir talep beklemediklerini kaydeden Asmira Group CEO’su Mustafa Aslan şu değerlendirmede bulundu: “Sezon sonunda müşterilerimizin memnuniyeti ve karşılayamadığımız talepleri de göz önünde bulundurarak bu sene Fransa’dan Beneteau 46 feet bir tekne daha sipariş ettik ve operasyonumuzu Turgutreis ile birlikte Göcek’te de başlatmış olduk. Bildiğiniz üzere Asmira Marine, geliştirdiği süreç ve deneyim inovasyonları ile birlikte “Marine İstasyon” konseptini oluşturarak tüm Avrupa’da bir ilki gerçekleştirmiştir. Bu sene Portonovi Marina’da başlayacak olan yakıt operasyonlarımızın yanında, Adriyatik’te de yakıt dışı geliştirdiğimiz işlerimizden biri olan tekne kiralamayı da realize ediyoruz. Biz bugüne kadar taşımayı başardığımız 44 yıllık bilgi, görgü ve deneyimi “Tüm Avrupa Kıyılarında Yerel Bir Marka” olma yolunda harekete geçirmiş bulunuyoruz”.

ASLAN: “HİÇBİR ŞEY KENDİLİĞİNDEN GERÇEKLEŞMEZ”

Tekne kiralama hizmetine giriş fikrinin nasıl oluştuğunu aktaran Aslan, iş nosyonunun kendisi için çok önemli bir paradigma olduğunu ve hiçbir şeyin kendiliğinden gerçekleşmediğini ifade ederek şöyle devam etti: “İşletmeler yıllarca biriktirdikleri deneyim, görgü ve bilgi ışığında yeni iş ve değer yaratma süreçlerine girebilirler. Nitekim Asmira Group uzun yıllar sektörde gemi ve yatlara yakıt ikmali yaparak hem ulusal, hem de uluslararası iş yapma kültürünü kazanmış bir firma olmanın meyvelerini topluyor şu anda. Asmira Marine bayrağı altında gelişen tekne bakım & onarım, tekne kiralama, tekne malzemeleri satışı gibi tüm yatçılık faaliyetleri, özellikle dış paydaşlarımızdan gelen talepler ve üstün hizmet konusundaki titiz duruşumuzun neticesinde kaçınılmazdı. Önümüzdeki birkaç sene yatçılıkla ilgili yeşertiyor olduğumuz alanlara hem ulusal, hem de uluslararası noktalarda odaklanmakla geçecektir.”

ASMİRA GROUP PANDEMİYE HAZIRLIKSIZ YAKALANMADI

Pek çok işletme Covid-19 pandemisine hazırlıksız yakalandı. Çevik işletme kriterleri taşıyan ve bu özelliklerini gerek kriz, gerekse yatay dönemlerde avantaja çevirmeyi başararak pandemi gölgesinde kalmayan AsmiraGroup’un başarısını aktaran Aslan, “Geliştirdiğimiz stratejilerde mutlaka krizleri de bütçeler ve sistemsel olarak hazırlık yaparız. Nitekim pandemi ile birlikte yapmış olduğumuz tüm dijital dönüşüm yatırımlarının ne kadar doğru ve zamanında gerçekleştirmiş olduğumuzu gördük. İşlerimizi ofislerimizdeymiş gibi sorunsuz devam ettirdik. İnsanların izole olmak zorunda kaldıkları bu süreçte, deniz turizminin niş alanı olan yatçılık daha geniş kitlelerin ilgisini çekmeye başladı. Tabii bu durumda yatçılık faaliyetlerimiz iyice öne çıktı, çok ciddi bir talep olduğunu söyleyebilirim. Bu sene de tekne bakım onarımda inanılmaz yoğun bir sezon geçirdik, benzer şekilde tekne kiralamada rezervasyon taleplerimizin çoğunu beklenenden çok önce kış mevsiminde aldık. Tüm bu gelişmeler 2021 sezonunu iyi geçireceğimizi işaret ediyor” ifadelerini kullandı. Aslan, rezervasyonların çoğunu kış sezonunda aldıklarını ve haftalarını sattıklarını, bunun üzerine gelen talepleri çevirmemek adına, özmal olamayan tekneleri alt tedarikçilerinden kiralayarak müşterilerine yardımcı olduklarını kaydetti.

“TÜRKİYE, BÜYÜK BİR EKONOMİK GÜÇ”

Bulundukları ve hizmet verdikleri bölge anlamında yakıt ve tedarik sektörünün daha da gelişmesi için yapılması gerekenleri de sıralayan Mustafa Aslan, Türkiye’nin çok büyük bir ülke olduğunu; ağır sanayisi, petrokimya faaliyetleri ve limanları ile büyük bir ekonomik güç haline geldiğini ifade etti. Yürütmekte oldukları niş faaliyetlerde, bu ekonomik büyüklüğün avantajını yaşadıklarını vurgulayan Aslan, “Türk girişimcisi hem inovatif süreçlerdeki performansı, hem de zor koşullardaki çevik profili sayesinde rüştünü birçok alanda ispat etti. Kamu tarafında ise, birçok konuda esneklik sağlanmış olsa bile; yakıt özelinde gümrük kontrollerinin oluşturduğu uluslararası rekabet dezavantajını yaşıyoruz. Uygulanan regülasyon ve kontrollerin, uluslararası rekabet gücümüzü kaybettirmemesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Asmira Group’un vizyonunun “Tüm Avrupa Kıyılarında Yerel Bir Marka Olma” olduğunu ve Türkiye’de yarattıkları tüm faaliyetleri Avrupa kıyılarına taşımak, Türkiye bayrağını başta Adriyatik olmak üzere, diğer mecralarda dalgalandırmak üzerine bir hedefleri olduğunu kaydeden Aslan, Adriyatik’in yatçılık için oldukça önemli bir bölge olduğunu söyledi. Asmira Group olarak bu bölgeye son iki senedir ciddi yatırımlar yaptıklarının altını çizen Aslan, “Orta uzun vadede hedefimiz Adriyatik Çanağı’nın her noktasına markamızı taşımak” diye konuştu.

Kaynak: Deniz Ticareti Dergisi