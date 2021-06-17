Cezayir'den Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, dün Türkiye'ye geldi.
A+A-
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Ougarta" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi, dün Türkiye'ye geldi.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgiye göre, 12 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi dün saat 14.32'de Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.
2017'de inşa edilen Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.
Vira Haber
Bu haber toplam 20 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.