Greenpeace: Tek Kullanımlık Plastikleri Yasaklama Sırası Türkiye’de

Avrupa Birliği Konseyi’nin 2021 yılından itibaren tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını yasaklamasına ilişkin Greenpeace Akdeniz bir açıklama yayınlayarak Türkiye’de de benzer bir yasağın gelmesini talep etti.

Türkiye’de de plastik atıklara karşı yürütülen kampanyalar sonucunda olumlu sonuçların elde edildiği hatırlatılan açıklamada “Atılan binlerce imza sayesinde polietilen atık ithalatının yasaklanmasını başardık. Bu büyük zaferle birlikte artık Türkiye’nin Avrupa’nın plastik atıklarını en çok alan ülke olmasını da önlemiş olduk” denildi.

‘Türkiye’de de yasaklansın’

Mücadelenin burada bitmemesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada “Yarım milyondan fazla kişiyiz ve Avrupa’da kullanımı yasaklanan plastik pipet, bardak, kaşık ve çatalların Türkiye’de de yasaklanmasını istiyoruz. Biliyoruz, bu talebimiz de mutlaka yanıt bulacak” ifadeleri kullanıldı.

Nature Sustainability’de yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçlarının aktarıldığı açıklamada yeni “Avrupa’da nehirlerden sürüklenen çöple deniz kirliliğine en çok yol açan ülke Türkiye. Araştırmacılar deniz kirliliğine yol açan başlıca etkenin ise plastik kullanımı olduğuna dikkat çekiyor” denildi.

İmza kampanyasına çağrı

“Marmara Denizi’ni saran deniz salyası krizi de bize gösteriyor ki denizlerimizi tehdit eden çok fazla sorun var. Geç olmadan her önlemi almalıyız. Plastik kirliliğiyle mücadele de bunların başında geliyor” ifadelerini kullanan Greenpeace, başlatılan imza kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için başlatılan imza kampanyasına bu adres üzerinden destek verilebiliyor.

Vira Haber