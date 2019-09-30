Celestyal Cruises İstanbul’a geliyor

Artık İstanbul ve Çanakkale’den gemiye binerek Santorini, Mikonos, Girit, Volos ve Atina’yı gezip keşfedebilirsiniz. 7 gecelik ilk Eclectic Aegean turu 23 Ekim’de başlıyor.

Kruvaziyer turizminde umutlar yeniden yeşeriyor. Celestyal Cruises, yeni rotasını İstanbul’dan başlatıyor. 7 gecelik turun rotasında Yunan Adaları ve Atina var, İstanbul’dan sonraki ilk durak ise Çanakkale olacak. 7 gecelik cruise keşfi için artık uzak limanlara gitmeye gerek kalmayacak; Celestyal Crystal, Eclectic Aegean Yunan Adaları Turu 23 Ekim’de başlıyor.

Celestyal Cruises’un yeni programı olan 7 gecelik Eclectic Aegean Turu için Celestyal Crystal gemisi, çoğunluğu Amerikalı 1200 yabancı yolcusuyla birlikte Sarayburnu’na demirleyecek. Turun rotasında bir limanımız daha var; o da Çanakkale. Celestyal Crystal İstanbul’dan Türk yolcularını da alarak rotasını önce Çanakkale’ye çevirecek. “Eklektik Ege” temasıyla gerçekleşecek turun destinasyonları arasında yine Yunan Adaları’nın en sevilenleri Santorini, Mikonos ve Girit ile Atina yer alıyor. Celestyal Cruises’un bu sezonki sürpriz destinasyonu ise Volos.

Tüm kruvaziyer firmaları dört gözle bekliyor

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz 2020 itibarıyla İstanbul’a seferlerin artacağını belirterek ‘’Galataport’un bitmesi ve yeni havaalanıyla birlikte İstanbul gökyüzüyle denizin buluşma noktası olacak. Türkiye limanlarını dünya cruise sektörü dört gözle bekliyor. İstanbul ve Çanakkale bu açıdan kruvaziyer sektörü için iki önemli lokasyon’’ dedi ve ekledi: ‘’Kruvaziyer sektörü ülkemiz için önemli bir sektör. Bu sektörün büyümesi için öncelikle altyapının gelişmesi lazım. Gemilerin Türkiye’ye gelmesi lazım. Altyapı gelişecek ki gemiler de gelecek. İstanbul uzak destinasyonun kesişme noktası. Bu yüzden de kruvaziyer için çok önemli bir destinasyon. İstanbul’un yeniden kruvaziyer rotasına alınmasını sadece biz değil dünyanın bütün cruise firmaları dört gözle bekliyor. İstanbul yeni havalimanı ile birlikte Galataport’un da faaliyete geçmesiyle çok önemli bir hub yani merkez haline geliyor. Özellikle uzak destinasyonlardan gelen yolcular için tercih sebebi olacak. Keza Çanakkale limanımız da öyle. ’’

Önce bizden, Truva ve Assos

23 Ekim’de ilki gerçekleşecek olan Eklektik Ege turu Türk yolcularının biniş yapmasıyla İstanbul’dan başlayacak. 7 gecede 6 limanın gezileceği turda İstanbul’dan sonraki durak Çanakkale. Gemi burada tam gün kalacak. Daha önce Çanakkale’yi gezmeyen Türk yolcular bu turda Gelibolu ruhunu doyasıya yaşamak için bir fırsat yakalayacak. Burada misafirlere 3 seçenek sunuluyor. Ölümsüz şehir Truva, Anzak Koyu ve Dünya Mirası Listesinde yer alan antik değerimiz Assos Athena Tapınağı bu turlarla keşfedilecek. Yabancı misafirlerimizin merakla beklediği bu kara turları, Türk misafirlerimiz için de kapsamlı bir keşif olacak. Celestyal Crystal Çanakkale limanından sonra rotayı Yunanistan’a çevirecek.

Sonra karşı kıyıdan, turun yıldızı Volos

Yunanistan’daki ilk liman bir doğa harikası olan Volos. Eski yerleşim yerlerinden olan bu liman şehri, dev kayaların üzerine kurulan ve Unesco listesinde bulunan Meteora Manastırı ile cruise yolcularınının merakla beklediği bir destinasyon. Meteora, 30 kilometre alana yayılan ve 400 metreye varan kayalıklarıyla gerçekten etkileyici. Kendinizi gökyüzüne beş kala hissedeceğiniz bir yer. ‘Havada asılı’ anlamına gelen ‘Meteora’dan adını alan Meteora manastırları, 400 metre yüksekliğindeki dev kayalıkların üzerine inşa edilmiştir. 13. Yüzyılda yapılan 30 manastıra bakarken etkilenmemek mümkün değil. Bugün bu yapıların 6’sında hala din adamları yaşıyor.

Volos’ta gezip görülecek yerlerden biri de efsaneye göre tanrılarla devler arasındaki amansız savaşın yaşandığı Pelion dağı. Pelion dağının yamaçlarına kurulmuş Makrinitsa, Milies, Visitsa, Tsangara köylerinin konakları, dar sokakları ve kahvenizi yudumlarken Ege Denizi’nin eşsiz güzelliğini seyredeceğiniz meydanlarıyla turun en keyifli rotalarından biri. Mama Mia filminin çekildiği Mia Damouchari köyünde yüzmek veya bir öğlen yemeği için zamanınız olacak.

Santorini ve Mikonos’un en güzel zamanı

Üçüncü durak Girit. Burada Avrupa’nın ilk uygarlıklarından biri olan Minos uygarlığının izlerini sürmek, Knossos Sarayı’nı gezip görmek ve zeytin adasından hediyelikler almak mümkün. Ertesi gün ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken yerlerden Santorini’de keşif zamanı. Turun beşinci durağı ise en kozmopolit adalardan Mikonos. Bu eğlence adasında yeldeğirmenlerine karşı güneşin eşsiz batışına tanıklık edebilir; çılgın Mikonos gecelerini yaşayabilirsiniz. Turun son durağı ise başkent Atina. Burada Akropolis tırmanışından sonra Plaka’nın dar sokaklarında kahve ve alışveriş keyfine zaman bulacaksınız.

Her Çarşamba Sarayburnu’ndan kalkacak

Eklektik Ege turları, 23 Ekim’den 20 Kasım’a kadar her Çarşamba günü İstanbul Sarayburnu’ndan yolcularını alarak gerçekleşecek. Yıl sonuna kadar 5 sefer gerçekleştirecek olan Celestyal Cruises, 2020 yılının Nisan ayında yeniden İstanbul ve Çanakkale’li turlarına başlayacak.

Vira Haber