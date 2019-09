İstanbul'da gemicilik ve vergi semineri

Seminerde aşağıdaki konular ele alındı: Stephenson Harwood’un deniz ve uluslararası ticaret hukuku alanında uzman ortakları Sean Gibbons ve Max Lemmanski’den ‘Hürmüz Boğazı’ndaki Gerilimler’ üzerine bir sunum; The Aviation Industry Corporation of China International Leasing Co. Ltd (AVIC)’in proje müdürü Emily Chen, ve Shipping Business Unit, ICBC yönetici müdürü Bill Guo ile birlikte Stephenson Harwood gemi finansmanı danışmanı Simone Liu moderatörlüğünde ‘Çin'deki finansal kiralama piyasasına genel bakış ve Avrupa piyasasındaki geleceği’ konulu bir açık oturum; Stephenson Harwood’un vergi uzmanı ortağı Hugo Jenney’den ‘Vergi ve uluslararası malvarlığı holding yapılandırmaları’ hakkında bir sunum; ve Fourwood Capital operasyon direktörü Dimitri Andonatos, Amsterdam Trade Bank gemi finansmanı departmanı başkanı ve yönetici müdürü Iraklis Tsirigotis ve Northern Shipping Funds yönetici direktörü ve kıdemli yatırım müdürü Sybren Hoekstra’nın panelist oldukları, Stephenson Harwood gemi finansmanı alanında uzman ortağı Chris Vartzis moderatörlüğünde ‘Türk armatörler için finansman olanakları – geleneksel bankalar ve yeni finans kaynakları’ konulu bir açık oturum.



Stephenson Harwood ortağı Chris Vartzis, “Yerel armatörler camiasının önde gelen temsilcileri ile Türk ve uluslararası finans kuruluşlarının da dâhil olduğu gemicilik piyasasından 90’ın üzerinde delegenin katılımından dolayı gerçekten çok mutlu olduk” dedi. “Bu semineri İstanbul’da ilk kez düzenlemek, Türk gemicilik piyasasına olan ilgimizin ve bu konudaki kararlılığımızın göstergesidir. Gemi finansmanı, denizcilik, uluslararası ticaret ve vergi uygulamalarımızdan ve Londra, Şangay ve Pire ofislerimizden meslektaşlarımızın uzmanlıkları ve zengin tecrübelerinde yararlanırken gemicilik sektörünün diğer alanlarının önde gelen profesyonellerinin tamamlayıcı uzmanlıklarından da faydalanarak, küresel denizcilik piyasasının şu anda karşı karşıya bulunduğu bazı kilit meselelere çok yönlü ve ticari açıdan sağlam bir bakış açısı sunduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu organizasyonun kendileri için olan önemine ilişkin yaptıkları çeşitli yorumlar ve, katılımcıların geri bildirimleri de bunu doğrulamaktadır."

Stephenson Harwood dünyanın önde gelen gemicilik uygulamalarından birine sahip olmasıyla tanınmaktadır. Temel ticaret merkezlerindeki ofisleriyle firma, gemi finansmanı, deniz sigortası, deniz uyuşmazlıkları ve tahkim, şirketler hukuku ve vergi alanlarında kapsamlı ve uzman bir gemicilik danışmanlığı sunmaktadır.

Stephenson Harwood adına seminere firma ortakları Nigel Bowen – Morris, Sean Gibbons, Hugo Jenney, Max Lemanski ve Chris Vartzis ile danışman Simone Liu ve kıdemli Avukat Emma Nowell katıldılar.

Vira Haber