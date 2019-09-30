"DAKSAR 20 yıldır emniyet için çalışıyor"

Denizde arama kurtarma faaliyetlerini yaklaşık 20 yıldır devam eden DAKSAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Kaya yaptıkları faaliyetler üzerine Vira Haber'de bir yazı kaleme aldı.

DAKSAR’ın operasyonel kadrosu gönüllülerden oluşmuştur ve tamamen kendi içinden çıkmış yönetim kurulu tarafından bağımsız olarak yönetilir.

Envanterinde 4 adedi özel kurtarma botu olan 10 tekne bulunur. Bu botlar hem arama kurtarmada hem muhtelif etkinliklerde her zaman başarı ile kullanılan teknelerdir. Toplumun her kesiminden gelenlerle oluşan Gönüllü personel fedakar, yürekli ve özverili insanlardır. Gönüllüler gereken eğitimi alırlar ve kendilerinden istenilen görevi başarı ile yapacak kadar bilgili ve tecrübelidirler.

Personel Kalamış Marina bünyesinde barınan botları ile göreve çıkarlar görev dışında gene Kalamış Marina yanında bulunan İstasyon binasında 12 şer saatlik vardiyalar halinde 7/24 nöbet tutarlar, telsiz ve telefon ile gelebilecek çağrıları bekler en geç 7 dakika içinde hazırlanarak görev çıkarlar.

DAKSAR Sahil Güvenlik komutanlığı ve Liman başkanlığının periyodik denetimlerinden başarı ile geçmekte ve bu kurumların yanı sıra Kıyı emniyet genel müdürlüğü, Deniz polisi ve belediyelerle uyum içinde yasalara ve kurallara uygun çalışmakta, denizde başı dertte olanlara yardım etmektedir.

Kurulduğu yıldan bu güne kadar 3604 çağrıya gidip gereken arama ve kurtarma hizmetini ifa etmiş olan DAKSAR, bu görevlerin vahim ve tehlikeli olanlarında hayatını kaybetme tehlikesinde olan 571 vatandaşımızı salimen kurtararak çok önemli bir başarıya imza atmıştır.

DAKSAR arama kurtarma faaliyetinin yanı sıra 1100 kişiye arama kurtarma personeli eğitimi vermiş, çocuklar ve gençler için denizde güvenlik eğitimleri düzenlemiş, engelli vatandaşları denizle buluşturma için gerekli organizasyonlara katılmış bunları düzenlemiş, başta Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Boğaziçi yüzme yarışı olmak üzere yüzlerce sportif etkinlikte emniyet unsuru olarak yer almıştır.

Tüm bu faaliyetlerde gerek resmi gerek özel kurumlarla her zaman uyum içinde çalışmayı, kesinlikle yasalar ve kurallar içinde çalışmayı ilke edinmiş olan DAKSAR, gerek denizcilik camiasının gerekse kamuoyunun takdirlerini kazanmıştır.

Başta Deniz Ticaret Odası olmak üzere birçok kurum ve kuruluş zaman zaman DAKSAR a desteklerini vermekte, faaliyetin aksamadan yürümesi için yardımcı olmaktadırlar. Ancak bu kadar önemli bir iş yapan, gece gündüz, kar kış demeden denizde yardıma ihtiyacı olanlara koşan DAKSAR’ın özellikle motor ve tekne bakımları ile tamiratları, düzenli geliri olmayan ve kısıtlı bütçeli böyle bir kurum için büyük meblağlara ulaşmaktadır. Botların her zaman en az 3 tanesini denizde göreve hazır tutmak, her çağrıldığında süratle yardıma gidebilmek, insanları ve gerektiğinde mallarını kazasız belasız kurtarabilmek için harcanan bedel artık altından kalkılamayacak seviyelere ulaşmıştır.

DAKSAR bünyesinde arama kurtarmada kullanılan özel botlar en az 40 yıllık, çeki işlerinde kullanılan palamar botu en az 60 yıllıktır. Kullanım ömürleri çoktan geçmiş bu tekneler çok yoğun emek ve masrafla her zaman bakımlı ve amaca uygun şekilde hazır tutulmaktadır. Bu teknelerdeki dıştan takma ve diğer motorlar büyük bakım istemekte, çok titiz plan ve programlarla yenileme süreçleri öngörülmektedir.

DAKSAR’ın en büyük ihtiyacı çok sık olan yedeklemeler için zorlu hava ve deniz durumlarına dayanıklı, hem arama kurtarma hem de yedekleme yapabilecek çok amaçlı ve kapalı kabinli römorkör veya işbotu diye tanımlanabilecek en fazla 10 m. boylarında bir teknedir. Böyle bir tekne hem hızı, hem gücü hem de güvenilirliği ile artan amatör denizcilik faaliyetlerinde yararlı olabilecek, daha uzak mesafelerde operasyon yapabilecek ve en önemlisi kapalı kabini ile gönüllü personeli hava şartlarından koruyabilecektir.

Denizi amatör ve sportif kullananlara güvenlik şemsiyesi oluşturmak ve devlet kurumlarına daha fazla destek sağlamak için olması gereken, ülkemiz kıyılarında bu tip teknelere sahip daha fazla istasyon oluşturabilmek, böylece denizlerde oluşan can ve mal kayıplarını en aza çekmektir.

Bu amaca ulaşmak için DAKSAR prensiplerinden sapmadan yasa ve kurallara uygun bir şekilde varlığını sürdürecek, kahraman ve fedakar gönüllü yetiştirmeye devam edecektir. Ancak yeni istasyonlar oluşturabilmek, modern ve güçlü yeni kurtarma botları temin etmek tek başına DAKSAR ve bir avuç gönüllünün boyunu aşmakta ,ilgili kurumlardan , kamuoyundan daha fazla destek ve ilgiyi gerektirmektedir. Denizcilik, gemi inşa ve ticaret dünyamızda mevcut olan bu desteği sağlayabilecek kuruluşların, kurumların ilgilerini ve desteklerini beklemekteyiz.

Vira Haber