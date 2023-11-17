Celestyal, İkinci Yeni Gemi Alımıyla Fi̇losunu Tamamen Yeni̇ledi̇ği̇ni̇ Duyurdu

Ege ve Yunan Adaları’na seyahat edenlerin bir numaralı tercihi olan ödüllü Celestyal, bu yıl içinde yeni bir gemi daha satın alarak filosuna eklediğini duyurdu. Yakın zamanda filoya eklenen Journey’in hemen ardından satın alınan ikinci yeni gemi Discovery, Celestyal’in yenilenmeye ve misafir deneyimine yaptığı yatırımı gösteriyor.

Celestyal Discovery, Atina'daki filo arkadaşı Journey’le birlikte milyonlarca Euro’luk kış yenileme programlarından geçerek, Mart 2024’te seferlerine başlayacak. Gemiye verilen ‘Discovery’ adı insanları ve yerleri birbirine bağlayarak kaçırılmayacak keşif anları yaratma yönündeki şirket felsefesini simgeliyor. Discovery, Celestyal'in kendine güvenen ruhunu, keşif ve merak duygusunu temsil ediyor.

2003 yılında Carnival Corporation için inşa edilen, bugüne kadarki kariyeri boyunca AIDA Cruise markası altında seyretmiş olan Celestyal Discovery orta büyüklükte bir gemi. Celestyal'in, destinasyondaki özgün ve benzersiz güzergahlarını sürdürmesine olanak sunacak olan Discovery, 62'si balkonlu olmak üzere toplam 633 kamarada yaklaşık 1.266 misafiri ağırlayabilecek.

Celestyal'in en yeni gemisi Discovery; 11 Aralık 2023'ten itibaren satışa sunulacak Celestyal Olympia'nın 2024 programını devralacak. Discovery için planlanan özel lansman teklifleri, Black Friday kampanyasının yanı sıra Celestyal'in yıl sonunda başlatacağı bugüne kadarki en büyük erken rezervasyon kampanyasında da yer alacak. Halihazırda Celestyal Olympia'da rezervasyonu bulunan konuklarla iletişime geçilecek ve yenilenmiş Celestyal Discovery'deki seferlerde konaklamaları sağlanacaktır.

Celestyal CEO’su Chris Theophilides, "Güçlü pazar ve iş koşulları göz önüne alındığında, Celestyal Discovery'yi Celestyal ailesine katmak için filomuzun yenilenmesini hızlandırmaktan heyecan duyuyoruz" dedi ve ekledi: "Celestyal Discovery’nin kış dönemi boyunca kapsamlı bir yenileme programından geçecek olan Celestyal Journey'e katılması, misafirlerimizi memnun etmeye devam etme niyetimizin bir göstergesidir. Kendine güvenen bir marka olarak meydan okuyan

yenilenmiş bir filo, yenilenmiş bir marka, yenilenmiş bir ağ ve yenilenmiş bir yön duygusuyla önümüzdeki sezon sektörde yeni dalgalar yaratmaya devam edeceğimiz için heyecan duyuyoruz."

Celestyal Discovery, Celestyal filosunun en sevilen özelliklerinden birçoğunu sergileyecek; gemide geniş konferans ve etkinlik alanına sahip bir Amfitiyatro, özel Grillseekers restoranı, sağlıklı yaşam merkezi, geniş bir havuz güvertesi, Yunan Şarküterisi, gelato ve meyve suyu barları bulunuyor.

Ayrıca, Yunanistan'daki yenileme programı sırasında misafirlere sunulmak üzere birkaç sürpriz ekleme de yapılacak. Gemideki deneyim ve güzergahlarla ilgili daha fazla ayrıntı zamanı geldiğinde duyurulacak.

Vira Haber