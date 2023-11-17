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Rize'de Denize Düşen Çocuk Kurtarıldı

Rize'de Denize Düşen Çocuk Kurtarıldı

Rize'de denize düşen çocuk, deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.

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Sahil dolgu alanında ailesiyle yürüyen 11 yaşındaki B.Ç. yaklaşık 3 metre yükseklikten denize düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi ekipleri, çocuğu sudan çıkardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Vira Haber

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