Celestyal İlgi Gören Arap Körfezi Programını Yeniden Düzenledi

Yıl sonunda gerçekleştirilecek 3 ve 4 gecelik 'Iconic Arabia' seferleri için 1360 yolcu kapasiteli Discovery gemisi bölgeye eklenecek. Cruise gezginleri tarafından oldukça sevilen ve popülerlik kazanan Celestyal Arap Körfezi programı misafirlerin geri bildirim ve taleplerine göre yeniden tasarlanıyor. Program Dubai, Abu Dabi ve Doha'da ek duraklar içerecek. Ras Al Khaimah yeni bir uğrak limanı olarak güzergaha eklenecek.

Hafta sonlarını kapsayan turlar Sir Bani Yas Adası’nda plaj keyfi ve vahşi yaşam safarilerini deneyimleme; Doha’da ise lüks alışverişin ve fütüristik gökdelenlerin yanı sıra, gelenekle modernin içiçe geçtiği aktüel hayatı keşfetme fırsatı sunacak. Bu 3 gecelik Iconic Arabia turlarının kişi başı fiyatları 309 Euro’dan başlıyor.

Discovery gemisi ile pazartesi günleri başlayan; Abu Dabi çıkışlı 4 gecelik diğer rota ise Doha ve Umman’ı kapsayacak. Hafta içi düzenlenecek bu seferlerde Dubai (Ras Al Khaimah üzerinden), ardından Umman’daki sakin sahil limanı Khasab yer alıyor. Bu rota ise kişi başı 389 Euro’dan başlıyor.

Arap Körfezi programı 3 yıl boyunca devam edecek

Yıl sonunda ayrıca Grand Prix’inin de dahil edildiği çok sevilen ‘’Desert Days’’ programı yeniden misafirlere sunulacak, böylelikle Celestyal bölgede 3 yıl boyunca programlarını sürdürecek. Aralık ayından Mart ayına kadar 7 gecelik, 3 ve 4 gecelik Arap Körfezi rotaları, her iki gemiyle birlikte üst üste üç sezon boyunca seyahatseverlerle buluşmaya devam edecek.

Haslett: ''Misafirlerimiz daha az bilinen rotaları keşfetmek ve sevdikleri limanlarda daha fazla vakit geçirmek istiyor''

Celestyal Ticari Direktörü Lee Haslett, Arap Körfezi’nde geçen ilk sezonu şöyle değerlendirdi: “Misafirlerimize unutulmaz deneyimler sunmayı hedefliyoruz ve bunu yaparken onların ve seyahat acentesi topluluğunun geri bildirimlerini sürekli dikkate alıyoruz. Arap Körfezi’ndeki ilk sezonumuzun büyük başarısının ardından, misafirlerimizin ve iş ortaklarımızın görmek istediklerini daha iyi anladık ve onların geri bildirimleri doğrultusunda bu değişiklikleri yapmaktan heyecan duyuyoruz. Kış sezonu Arap Körfezi güzergahlarımızı başlattığımızdan beri, bu muhteşem bölgeyi keşfetmeye yönelik olumlu tepki ve artan ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Misafirlerimiz Dubai, Doha ve Abu Dabi gibi ikonik destinasyonları çok sevdiklerini, ayrıca Sir Bani Yas Adası ve Khasab gibi Celestyal’in ünlü keşif rotalarına dahil ettiği daha az bilinen limanları keşfetmekten keyif aldıklarını bize bildirdiler. Biz, destinasyon odaklı ve liman yoğun yolculuklarımızla tanınıyoruz, bu yüzden 2025 güzergahlarımızı misafirlerimizin en sevdiği limanlarda daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak ve buna ek olarak muhteşem Ras Al Khaimah’ı da programa eklemek için yeniden düzenledik.”

Alnıtemiz: ''Dolu dolu destinasyon ve keşif odaklı bir program oldu, Türkiye pazarında ilginin gelecek sezon daha da artmasını bekliyorum''

Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz ise ‘’İlki gerçekleşen Arap Körfezi programı Türkiye pazarında da ilgi gördü. Bölgede bilinen pek çok turun aksine dolu dolu bir içerikle misafirlerin karşısına çıktık ve farklılığımızı destinasyon ve keşif odaklı zenginliğimizi misafirlerimiz de deneyimledi, keşfetti. Önümüzdeki 3 yıl boyunca devam edecek Arap Körfezi programlarının daha da artan ilgi görmesini bekliyorum. Kış programlarımızı bitirirken yaz için de hazırlıklarımızı tamamladık. Misafirlerimizi Celestyal klasiği olan Yunan Adaları programında ağırlayacağız. Mart ayında Yunan Adaları sezonunu açıyoruz’’ diye konuştu.

Vira Haber