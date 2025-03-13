Kovada Gölü'nde 600 Metre Kaçak Ağa El Konuldu, Balıklar Doğaya Geri Bırakıldı

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, 11 Mart 2025 tarihinde Kovada Gölü'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimde, sahibi belirsiz 600 metre uzunluğundaki kaçak uzatma ağına el konulurken, ağlara takılan balıklar canlı olarak tekrar göle bırakıldı. Ekipler, su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Vira Haber