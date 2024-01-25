Celestyal’den Yeni Bir Rota: Basra Körfezi̇

Celestyal Journey, yeni 7 gecelik "Desert Days’’ turu için 9 Kasım’da Katar Doha’dan yola çıkacak ve ilk kez Bahreyn, Dubai, Khasab (Umman), Sir Bani Yas Adası ve Abu Dabi'ye uğrayacak. 1.260 yolcu kapasiteli Journey geçen yıl Eylül ayında filoya katılmıştı. Yeni rota 18 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek ve daha sonra gemi kış aylarında aynı bölgede konumlandırılmaya devam edecek.

Celestyal ayrıca, iki gemiden oluşan filosu ile yıl boyunca seferler düzenleyeceğini ve mevsimlik seferlerin de olacağını teyit etti. Buna göre gerçekleştirilecek program şöyle olacak:

Celestyal Journey Kasım ayından Nisan'a kadar sürecek kış programında, 3-4-5 ve 7 gecelik seçeneklerle yeni rota "Desert Days’’ programını sunarken; filoya bu yıl katılan 1.266 yolcu kapasiteli Celestyal Discovery ise Kasım-Mart 2025 tarihleri arasında Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, İsrail ve Mısır'ı kapsayan "Üç Kıta" seyahatini gerçekleştirecek.

Celestyal'in Nisan'dan Ekim'e kadar devam edecek olan programı “Heavenly Adriatic”; YUnanistan’dan hareketle, Karadağ, Hırvatistan ve İtalya olmak üzere 4 ülkeyi kapsayacak. Celestyal Journey bu rotada Kefalonya, Dubrovnik, Kotor, Korfu, Bari ve Katakolo'ya uğrayacak. "Heavenly Adriatic Yaz Programı"nda Karadağ, Hırvatistan, İtalya ve Yunanistan'ı kapsayacak; turlar Venedik’den başlayacak.

Bir Ege klasiği olarak Yunan Adaları ve Türkiye'yi kapsayan "Idyllic Aegean" turları ve Mart-Kasım ayları arasında Celestyal Discovery ile 3, 4 gecelik "Iconic Aegean" seferleri de devam edecek. Hat daha önce Mart-Aralık ayları arasında sefer yapıyordu. 2024 ve 2025 yılları için bu seferler misafirlerin rezervasyonuna açıldı.

Celestyal'den Kış Promosyonu: Yüzde 70'e Varan Tasarruf

Yeni güzergahlar da dahil olmak üzere tüm destinasyonlar Celestyal'ın kış indirimi promosyonunun bir parçasını oluşturuyor. Kuşadası’ndan hareketle Avrupa, Afrika ve Asya'daki limanları kapsayan 7 gecelik 'Üç Kıta' gemi seyahati kişibaşı 649 $’dan; Doha'dan Bahreyn, Dubai, Umman, Sir Bani Yas Adası ve Abu Dabi'ye uzanan 7 gecelik "Desert Days" gemi seyahati ise kişi başı 609 $'dan başlıyor.

Celestyal ayrıca tüm Celestyal Plus+ Experience paketlerinde yüzde 50 indirimin yanı sıra yüzde 30 indirimli tek kişilik ek ücretler ve çocuklu aileler için bir kabindeki üçüncü veya dördüncü konuk için yüzde 70'e varan indirimle düşük fiyatlar sunuyor.

Celestyal Ticaret Direktörü Lee Haslett şunları söyledi: "2024 yılına, çok sevilen Yunanistan ve Akdeniz kruvaziyer programımıza ek olarak, tamamen yenilenmiş bir filo, 7 yeni ülke ve 12 yeni küresel limanla giriyoruz. Yunan adaları ve ötesinde başka hiçbir yerde yapmadığımızı yapıyoruz, ancak misafirlerimizden daha fazla destinasyon, daha sağlam güzergahlar ve Celestyal ile daha fazlasını keşfetme şansı istediklerini duyduk. Celestyal küresel bir marka haline gelirken, misafirlerimizi yeni ve heyecan verici destinasyonlara götürmek için Ege ve Akdeniz'in ötesindeki denizlere doğru yeni bir rota çizmekten memnuniyet duyuyoruz. Basra Körfezi gemi turları, Doha'daki ana liman, Dubai, Bahreyn ve Abu Dabi gibi önemli destinasyonlardaki duraklarının yanı sıra Umman ve Sir Bani Yas adasındaki özel keşifleri de sağlıyor. Yıla güçlü bir şekilde başlıyoruz ve 2024 yılı boyunca büyümeye ve müşterilerimizi memnun etmeye devam etmeyi amaçlıyoruz."

Celestyal'ın seyahat programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye celestyalcruises.com.tr adresinden veya 0850 70 70 550 numaralı telefondan ulaşılabilir.

Vira Haber