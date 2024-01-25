2024'ün İlk Yüzen Ahırı Bandırma'da

Et ve Süt Kurumu (ESK) 2024 yılı boyunca 600 bin adet kesimlik angusun ithal edileceğini ve bu angus sevkiyatlarının Bandırma ve Derince limanları üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Mv Al Norland adlı gemi, 1105 adet angusun sevkiyatı için Bandırma Çelebi Limanı'na yanaştı.

Gerçekleşen bu angus sevkiyatları, Çelebi Limanı'nın kent merkezine yakınlığı sebebiyle kötü kokuların, böcek ve sinek gibi haşerelerin kente yayılmasına neden oluyor. Bandırma'da yaşayan vatandaşların büyük tepkisine neden olan bu durum, hayat kalitesini ve toplum sağlığını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar konu ile ilgili yetkililerden somut bir adım bekliyor.

Vira Haber