İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Cem Melikoğlu'nun Acı Günü
Cem Melikoğlu'nun Acı Günü

Cem Melikoğlu'nun Acı Günü

Türk Loydu Vakfı eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuzey Marine Sigorta Danışma Kurulu Üyesi Cem Melikoğlu’nun babası Mustafa Melikoğlu vefat etti.

A+A-

93 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Melikoğlu'nun cenazesi, 27 Ocak 2024 Cumartesi günü Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını müteakip İstanbul Sahrayıcedit Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek.

Vira Haber ailesi olarak merhum Mustafa Melikoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.

Vira Haber 

Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.