Cem Melikoğlu'nun Acı Günü
Türk Loydu Vakfı eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuzey Marine Sigorta Danışma Kurulu Üyesi Cem Melikoğlu’nun babası Mustafa Melikoğlu vefat etti.
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93 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Melikoğlu'nun cenazesi, 27 Ocak 2024 Cumartesi günü Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde öğle namazını müteakip İstanbul Sahrayıcedit Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedilecek.
Vira Haber ailesi olarak merhum Mustafa Melikoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : Cem Melikoğlu, Mustafa Melikoğlu, Vefat
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