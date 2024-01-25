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Malatya’da Korkutan Deprem

Malatya’da Korkutan Deprem

Malatya merkezli 5.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

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Deprem çevre illerde de hissedildi.
AFAD tarafından açıklanan verilere göre, Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 16.05’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 13.93 kilometre derinlikte meydana geldi.
Malatya ve çevre ilçelerde de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşadı.

Vira Haber 

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