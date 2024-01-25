GBD Bosphorus Shipbrokers Dinner’a Hazırlanıyor

Gemi Brokerleri Derneği yönetimi, bu sene altıncısına ev sahipliği yapacağı uluslararası Bosphorus Shipbrokers Dinner’a hazırlanıyor. 28 Haziran 2024 Cuma akşamı Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek, büyük organizasyon için çalışmalar hızlandı.

2022 yılında yapılan Bosphorus Shipbrokers Dinner’a yerli ve yabancı 2400 kişi katılım sağlamıştı. Bu sene de büyük bir katılımın beklendiği Bosphorus Shipbrokers Dinner’a katılmak isteyenler www.gbd.org.tr adresinden detaylı bilgi edinebilirler.

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