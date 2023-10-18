Celestyal’den Yeni Gemisi Journey’e İstanbul’da Kutlama

Turizm otoriteleri ile sektör ve medya temsilcilerinin katıldığı lansmanda İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Yunanistan İstanbul Başkonsolusu Konstantinos Koutras ve Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı ve Medcruise Başkanı Figen Ayan da birer konuşma yaptı.

Celestyal Türkiye Direktörü ÖZgü Alnıtemiz, yeni bir geminin daha Türkiye limanlarına geliyor olmasından duydukları heyecanı dile getirerek şunları söyledi: ‘’Türkiye kruvaziyer sektörünün 2023’te çıtayı yükselttiğinin bir göstergesi, bugün Journey’in burada olması. Ege ve Akdeniz bölgesinin uzman cruise operatörü Celestyal olarak sektördeki bu gelişmede payımız olmasından dolayı gururluyuz.’’

Celestyal yeni gemisi Journey’in filosuna katılımını lansmanlarla kutluyor. Atina ve Selanik şehirlerindeki lansmanın hemen ardından rotasını İstanbul’a çeviren ve Galataport Limanı’nda demirleyen Celestyal Journey için bir etkinlik de İstanbul’da gerçekleşti. Turizm ve kruvaziyer dünyasının önemli isimleri, sektör ve medya temsilcilerini buluşturan davette Celestyal’in sıra dışı deneyimler ve unutulmaz yolculuklar sunma konusundaki kararlılığı vurgulandı. 26 milyon Euro’luk yatırımla renovasyon ve teknik yenilemeden geçirilen Journey’in, Celestyal için önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğine ve kruvaziyer pazarına sağladığı ekonomik katkıya dikkat çekildi.

Galataport İstanbul’da demirleyen Journey gemisinde düzenlenen lansmana İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Yunanistan İstanbul Başkonsolusu Konstantinos Koutras ve Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı ve Medcruise Başkanı Figen Ayan’ın da aralarında bulunduğu turizm otoriteleri, sektör temsilcileri ve medya mensupları olmak üzere seçkin bir grup davetli katıldı. Journey Kaptanı Mr. Angelos Vassilakos ve Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz’in evsahipliğinde yapılan lansmanda Ege’nin iki yakasında ortak kültürü ve tarihiyle iki topluluğun kardeşliğine; Celestyal’in Türkiye pazarına olan inancından asla vazgeçmeyişine, pandemi dışında Türkiye limanlarına gelmeyi aralıksız olarak sürdürdüğüne vurgu yapıldı.

Türkiye limanlarına düzenli ve en çok sefer yapan kruvaziyer firması olarak Celestyal’in yeni gemisiyle İstanbul’da düzenlediği resepsiyonun öneminin altını çizen Özgü Alnıtemiz; ‘’Bir gemimizin daha limanlarımıza geliyor olmasından dolayı heyecanlı ve gururluyuz. Filomuzun yeni gemisi Journey, Eylül ayında denize indirildiğinde ilk durağı Kuşadası oldu. Eylül ayı boyunca Kuşadası’na yolcu getirdi, ve buradan binen yolcularıyla turlarını yaptı. Selanik ve Atina lansmanlarından sonra bugün yeni bir program için İstanbul’da. Kasım sonuna kadar yine İstanbul ve Kuşadası çıkışlı programlarını sürdürecek. Türkiye kruvaziyer sektörünün 2023’te çıtayı yükselttiğinin bir göstergesi bugün Journey’in burada olması. Bu sezon Türkiye limanlarına toplam 108 sefer gerçekleştiren ve 120 bin yolcu taşıyan bir cruise firması ve Doğu Akdeniz bölgesinin lider cruise operatörü Celestyal olarak sektördeki bu gelişmede payımız olmasından dolayı gururluyuz. Bakanlığımızın açıkladığı istatistiklere göre; 2023 Eylül sonu itibarıyla 876 gemi limanlarımıza gelmiş.

Toplam gelen yolcu sayısı ise Eylül sonu itibarıyla 1 milyon 97 bin. Türkiye tarihi, doğası, kültürü ve konumu ile en çok ilgi çeken destinasyonlardan Ege ve Akdeniz çanağının olmazsa olmaz durağı. Bu destinasyondaki lider uzmanlığımızla Türkiye’nin de içinde yer aldığı bölgenin kruvaziyer potansiyelinin gelişmesinde önemli bir rol alıyoruz. Dünya kruvaziyer devlerinin ülkemize ilgisi bu çabalarla, ayrıca liman ve altyapılarının zenginleşmesiyle her geçen yıl daha da artıyor’’ dedi.

Dünyanın dört bir yanından turisti ağırlayan Celestyal gemilerinin konumlandığı limanlarda Kuşadası, Efes ve İstanbul kara turlarıyla Türkiye’nin turizm tanıtımına ve ekonomisine katkı sağladığına dikkat çeken Özgü Alnıtemiz; ‘’Kruvaziyer sadece gelen yolcu değil. Türkiye’de cruise bilinirliği de her geçen gün artıyor. Ortak kültür ortak tarih ve yakın deniz olması gibi nedenlerle Türkler, Celestyal’in Yunan Adaları turlarına her geçen gün daha çok ilgi duyuyor. Türkiye limanlarına ne kadar çok yolcu bindirirsek gemi şirketleri de limanlarımızı daha çok rotasına alır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde cruise seyahatine daha çok kişinin erişmesini sağlamalıyız’’ diye konuştu.

‘’Türkiye limanları ikinci evimiz’’

Yunanistan İstanbul Başkonsolusu Konstantinos Koutras Türkiye’nin Yunanistan’ın turizminde önemli bir yere sahip olduğuna ve ortak kültüre dikkat çekerken Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı ve Medcruise Başkanı Figen Ayan ise Celestyal Cruises’un Ege’nin iki yakası arasında yıllardır düzenlediği seferlerle Yunanistan ve Türkiye arasında bağ kuran bir firma olduğuna dikkat çekerek ‘’Celestyal kruvaziyer sektörü kadar Galataport için de çok önemli bir firma. PAndemi olmasaydı Galataport’a ilk gelen gemi Celestyal olacaktı. Bu nedenle Celestyal’i İstanbul’da yeniden görmek bizim için çok anlamlı’’ dedi. İstanbul Vali YArdımcısı Şevket Atlı ise ‘’Celestyal Journey’i ve cruise gemilerini dünyanın en özgün limanlarından olan Galataport’ta ağırlamaktan dolayı gururluyuz. Cruise gemilerini ve Celestyal’i İstanbul’da daha çok görmek istiyoruz’’ diye konuştu. Celestyal COO George Koumpenas ise şunları söyledi: ‘’Celestyal olarak bizler için Türkiye ve limanları ikinci evimiz gibidir, zira uzun yıllardır binlerce yolcuya Türkiye'nin güzelliklerini keşfetme fırsatı sunuyoruz. Kuşadası'na her hafta 3 uğrak yapan Celestyal gemileri bu limanın en sık ziyaretçileri arasında yer alırken, aynı zamanda İstanbul ve diğer Türk limanlarına da çok sayıda uğrak yapıyoruz.’’

Selanik ve Atina lansmanlarında konuşma yapan Celestyal Cruises CEO'su Chris Theophilides ise Celestyal Journey’le Celestyal Cruises'un gelişiminde önemli bir kilometre taşına imza attıklarını kaydederek; ‘’Journey bizim için heyecan verici bir dönemi müjdeliyor. Konuklarımıza üst düzey, birinci sınıf bir kruvaziyer deneyimi sunma arayışımızda yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor. Gemi, Celestyal'ın Yunanistan ve Doğu Akdeniz bölgesinde kruvaziyer endüstrisinin ve turizmin büyümesini destekleme konusundaki sarsılmaz kararlılığının bir kanıtı olarak denizlere açılıyor" dedi.

Celestyal Journey lansmanında davetli sektör aktörleri ve medya temsilcileri, bir keşif turuna katılarak geminin süitlerini, güneşlenme güvertelerini, lounge ve restoranlarını, welness’a adanmış alanlarını gezerek deneyimlediler.

Vira Haber