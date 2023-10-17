Yunanistan’ın Başkenti Atina’nın En İyi Otelleri | Otel Tavsiyeleri

Antik kalıntıları, tarihi yapıları ve eşsiz atmosferiyle ziyaretçilerini büyüleyen bu harika şehir, ayrıca gurmelere de hitap ediyor. Ülkedeki tüm yemek çeşitlerini bulabileceğiniz sayısız restoranı ve tavernasıyla yemek yemeyi sevenlerin keyifli zaman geçirebileceği bir şehir.

Atina’da gezip görülecek onlarca yer sayabiliriz. Akropolis, müzeler, kiliseler ve çok daha fazlasıyla sıkılmadan 3-4 gününüzü geçirebileceğiniz Atina’da nerede kalınır ? Sorusuna cevap olabilecek o kadar çok otel var ki, seçim yapmak çok da kolay olmuyor. Eğer yeteri kadar bütçeniz varsa, kaliteli bir otelde kalmak istiyorsanız, aşağıdaki 6 oteli mutlaka inceleyin deriz.

Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

Yunanistan'ın ilk Four Seasons oteli, konukların plaj tatili, destinasyon spası ve şehir tatilinin keyfini tek bir göz kamaştırıcı, otantik Yunan deneyimine dönüştürebileceği, modernist bir dönüm noktasının muzaffer bir şekilde yeniden canlandırılmasıdır.

Vouliagmeni, Astir Sarayı'nın 1960'larda açılmasından bu yana Atina'nın en çok rağbet gören sahil banliyösü olmuştur. Onassis, Bardot ve Sinatra'nın bir zamanlar takıldığı bu efsanevi tatil yeri, Atina Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık yarım saat uzaklıkta, çam ağaçlarıyla kaplı bir yarımada üzerinde yer alıyor. Bir tarafta Akropolis'e, diğer tarafta Sounion Burnu'ndaki Poseidon Tapınağı'na arabayla 45 dakikada ulaşılabilmektedir. Atina Rivierası'nda keşfedilecek sayısız plaj ve deniz kenarında yemek seçeneği bulunmaktadır.

303 oda, Arion ve Nafsika olmak üzere iki binaya ve çam ağaçları arasında noktalı kutu bungalovlara yayılmıştır. Nafsika, ikisinden daha canlı ve daha büyük olanıdır. Her oda deniz manzaralıdır; Banyoların bile ön cephesi camlıdır, böylece küvete girerken büyüleyici manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Arkadan aydınlatmalı yatak başlıkları, mozaik mermer zeminler ve TV işlevi gören dev aynalar, lüks iç mekanlara cazibeli bir dokunuş katıyor.

Hotel Grande Bretagne

Ne zaman devlet başkanları ve Hollywood yıldızları Yunanistan'ın başkentine gelseler burada konaklıyorlar. Göz alıcı odalar, güler yüzlü hizmet, gösterişli bir spa ve muhteşem çatı katında yemek yeme imkanı, 'Büyük Britanya'ya dünyanın en iyi otelleri arasında yer kazandırdı.

Syntagma Meydanı'nın bir köşesini kaplayan otel, Parlamento'ya (ve nöbet değişimine) ve Kraliçe Amalia'nın eski eğlence alanları olan Ulusal Bahçelere bakmaktadır. Tepemizde asılı duran Parthenon yürüyerek yaklaşık 20 dakika uzaklıktadır. Syntagma Metro istasyonu otelin girişinin hemen yanındadır. Bu ayrıcalıklı konumun tek dezavantajı Syntagma'nın zaman zaman protestocularla dolup taşmasıdır. 1874 yılında kurulan bu mekanın vitraylı tavanı ve saksı palmiyeleriyle Kış Bahçesi'nden Alexander Bar'ın 18. yüzyıldan kalma duvar halılarına kadar dönem dekoru bozulmadan kalmıştır. Karahindiba sarısı koridorlar, sizi Atina tarihi boyunca büyüleyici bir yolculuğa çıkaran antika gravürler, tablolar ve baskılarla kaplıdır.

Shila Athens

1920'lerden kalma bir şehir evi, sanat ve ruhla dolu altı odalı bir saklanma yerine dönüştü. Pop-up sergiler, çatı toplantıları ve yalnızca davetlilerin katılabildiği üye kulübü için küratörlüğünde bir sahne olan bu alan, Atina'nın yaratıcı sahnesine sürükleyici bir giriş niteliğindedir. Mükemmel derecede merkezi ama uygun şekilde gizli. Otel, Atina'nın moda ve kafe başkenti Kolonaki'nin kalbinde, sıklıkla gözden kaçan bir yaya caddesinde gizlidir. Şehrin en iyi müzelerinden, butiklerinden ve restoranlarından bazılarına yürüyerek ulaşabilirsiniz. En yakın metro istasyonu altı dakikalık yürüme mesafesindeki Panepistimio'dur.

Diğer her şey gibi, oda içi olanaklar da yerel, sürdürülebilir ve zanaatkarlığı sergileyecek şekilde özenle seçilmiştir. Kahve makinesi taze çekilmiş, tek kökenli çekirdekler kullanır; çaylar gevşek yapraklıdır ve Kimolos adasından gelen funda balıyla tatlandırılabilir; Pringles ve Oreos yerine antep fıstığı ve incir barları alırsınız. Her süitte bir iPad aracılığıyla şehrin en iyi restoranlarından bazılarından uygun kokteyller ve mükemmel Yunan, Japon veya İtalyan paket servisleri sipariş edilebilir.

Kahvaltı da süitinizde servis edilir; muhteşem kruvasan ve ekşi hamurdan oluşan güzel bir tepsi, mevsimlik reçeller, chia ve Yunan yoğurtlu granola, taze meyve ve haşlanmış yumurta. Alakart kahvaltı seçenekleri de mevcuttur.

NEW Hotel

Atina’da nerede kalınır ? Sorusuna lüks bir cevap arıyorsanız, şehirdeki en yeni otellerden biri olan New Hotel’e mutlaka göz atın deriz. Atina’nın kalbinin attığı yer olarak kabul edilen Plaka bölgesinde bulunan bu otel, hem çift olarak hem de ailece seyahat edenlere hitap etmektedir.

Şehir merkezindeki bu otel, güzel çağdaş tasarımı ve yaratıcı mekanlarıyla Atina'nın köklü tarihini ve modern, modern kültürünü bir araya getiriyor. Aynı zamanda etkileyici bir çatı barı ve restoranı ile şaşırtıcı derecede benzersiz bir Penthouse Süiti bulunmaktadır.

Otel, şehrin ana caddesinin yakınında, şehrin yemyeşil Ulusal Bahçeleri'nin karşısında yer almaktadır ve Syntagma metro istasyonu ve Atina Uluslararası Havaalanı'na doğrudan bağlantı sağlayan bir otobüs durağı da dahil olmak üzere Atina'nın toplu taşıma araçlarına sadece birkaç adım uzaklıktadır. Ayrıca Atina Rivierası'nın plajları dahil güneydeki tüm noktalara bağlantı sağlayan Atina tramvayına da binebilirsiniz. Plaka, Monastiraki ve Akropolis bölgeleri de dahil olmak üzere, tümü 10 ila 15 dakikalık yürüme mesafesindeki en gözde turistik mekanların yer aldığı büyük mahalleler de aynı derecede yakındır. Şehrin en iyi barları, restoranları ve kafe ve mağazaların sıralandığı meydanları da kolayca ulaşılabilecek mesafededir.

Güleryüzlü, birden fazla dil bilen ve şık giyimli personel, Atina hakkında her türlü tavsiye için hizmetinizdedir. Günün 24 saati açık bir resepsiyon mevcuttur ve günlük geziler, akşam yemeği rezervasyonları ve özel transferleri içeren bilgili konsiyerj hizmetleri bulunmaktadır. New Sense Spa, masaj ve yüz bakımını içeren, bir buçuk saatlik lüks tam vücut bakımı içeren kapsamlı bir spa menüsü sunmaktadır. Ayrıca tam donanımlı bir spor salonu, iş merkezi ve bagaj muhafazası da mevcuttur.

The Foundry Suites

İlginç endüstriyel tasarım ve güzel peyzajlı çatı terası, bu eski tip dökümhaneye, Atina şehir merkezindeki hareketli bir mahalle olan Psirri'nin her yerinde ortaya çıkan diğer butik otellere göre üstünlük sağlıyor. 12 dairenin tümü büyüktür ve uzun süreli konaklamalar için idealdir.

Hareketli Sarri Caddesi'nin arkasında yer alan otelin komşuları arasında bir tiyatro, fırın, bistro ve vintage mobilya mağazası bulunmaktadır. Şaşırtıcı derecede sessiz olan konum, gezi, gece hayatı ve alışveriş için elverişlidir: Psirri'nin her saat açık uzerileri yolun karşısındadır, Monastiraki bit pazarı beş dakikalık yürüme mesafesindedir ve Akropolis yaklaşık 20 dakikalık yürüme mesafesindedir. Hemen köşe başındaki, nefis çatı kafesiyle, adı duyulmamış Benaki İslam Sanatları Müzesi'ni kaçırmayın.

Burası, odanıza giriş yapmadan önce personel ile yarım saat sohbet edebileceğiniz, rahat ve samimi bir otel. Hem işletme sahibi Marios, hem de ön bürodaki Thodoris, gerçekten konuksever ve içeriden yararlı ipuçlarıyla dolu (Thodoris, Psirri'nin en popüler noktalarından biri olan Barrett'ta barista olarak çalışıyordu ve bölgenin içini dışını biliyor).

Tesisler sınırlıdır. Lobide gününüzü planlamanız için bir oturma alanı var ancak daireler o kadar büyük ki zamanınızın çoğunu orada geçireceksiniz. Ya da sıcak havalarda muhteşem çatı terasında bitkilerin arasından bakan Parthenon'u hayranlıkla seyrederek vakit geçirebilirsiniz. Kaldırım taşı döşemesi, yeşilliklerin arasına serpiştirilmiş şezlongları ve çiçekli kafeslerin altındaki ortak oturma yerleri ile gerçek bir bahçe gibi tasarlandı. Gün batımı veya hafif bir kahvaltı için mükemmel bir pizza fırını ve bar bulunmaktadır.

The Modernist Athens

The Modernist Thessaloniki'nin kardeş tesisi olan bu otel, şık, minimalist tasarımı ve orijinal kokteyller ve DJ küratörlüğünde çalma listelerinden el yapımı seramiklere kadar yerel yaratıcılarla yaptığı işbirlikleri ile öne çıkıyor. Merkezi Kolanaki mahallesinde konuklarını ağırlayan otel, şehirdeki en yüksek konuk değerlendirme puanına sahip otellerden bir tanesi.

Lüks Kolanki semtindeki küçük bir parkın karşısında yer alan otel, Ulusal Galeri ve Kiklad Sanatı Müzesi de dahil olmak üzere şehrin en iyi müze ve galerilerinden bazılarına 10 dakikadan kısa bir yürüme mesafesindedir. Merkezi Syntagma Meydanı ve Plaka mahallesinin hareketli restoran ve barları 20 dakikalık yürüme mesafesindedir. Evangelismos metro istasyonu yolun sonunda; Akropolis'e sadece iki durak uzaklıkta.

Resepsiyondaki tüm personel dost canlısı ve Atina hakkında bilgilidir ve popüler bar tavsiyelerinden özel transferlere kadar her konuda yardımcı olabilir. Uzaktan Akropolis manzarasına sahip çatı barı, gün batımı kokteylleri için en iyi mekandır.

Dört kategoriye ayrılmış 38 oda bulunmaktadır: S, M, L, XL. Hepsi benzer bir tarza sahiptir: ahşap zeminler ve beyaz duvarlar, özel tasarım siyah ahşap mobilyalar ve tavanlar, deri yatak başlıkları ve raflardaki pirinç detaylarla birleştirilmiştir. Nespresso makinesi ve Atina merkezli Open Studio Ceramics'in el yapımı fincanları, yerleştirme istasyonu, bornozlar ve terlikler var. İyi büyüklükteki tek renkli banyolar (küvetsiz), üçüncü nesil Selanik eczanesi Physis Laboratory'nin olanaklarıyla donatılmıştır. Üst kattaki orta odalar balkonludur; Üç XL odadaki ekstralar arasında içecek arabası, plak çalar ve açık hava spa küveti yer almaktadır. Daha detaylı Atina konaklama rehberi için gezilecekyerler-listesi.com adlı siteye göz atabilirsiniz.