Tersan Tersanesi NB1102 Gadus’u Teslim Etti

Gadus, Tersan Tersanesi'nin son üç ay içinde Faroe Adalı müşterilerine teslim ettiği ikinci balıkçı gemisi oldu. 88,1 metre uzunluğunda ve 18,30 metre genişliğindeki balıkçı gemisi, üçlü trol vinçleri ile avlanabilen, gelişmiş, teknolojik olarak sofistike bir fabrika donanımlı balıkçı gemisi. Bünyesinde bir karides fabrikası, gelişmiş bir fileto fabrikası ve bir balık unu ve balık yağı fabrikası ile donatılan gemi, ayrıca pelajik türlerin gemide dondurulması için soğutucu ambarlara sahip.

Skipsteknisk tarafından tasarlanan gemi, geniş ve konforlu yaşam alanları ile 43 kişilik konaklama imkanına sahip. Buzlu ve arktik sularda verimli balıkçılık faaliyetleri yürütmek üzere inşa edilen gemi başarılı teslimat sürecinin ardından 3 Ekim’de Tersan’dan yola çıkarak, 15 Ekim’de Faroe adalarına vardı ve heyecan verici bir tören ile “Gadus” olarak isimlendirildi. Gadus, Tersan Tersanesi’nin 2023 yılı içerisinde teslim ettiği 4. Gemi. Tersanenin 2023 yılı içerisinde teslim etmeyi planladığı 3 gemi daha bulunuyor.

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