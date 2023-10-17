Columbia Grubu, İki Üniversite ile Mutabakat Zaptı İmzaladı

Columbia Grubu, İstanbul’daki bu yeni başlangıcın temelini atmak ve denizcilikte ilerleme sağlamanın yolunu açmak üzere ve denizcilik öğrencilerini desteklemek için iki Türk üniversitesi ile bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Columbia Grubu’nun, Türk denizcilik topluluğunun gelişimi ve ilerlemesini destekleme yönündeki taahhüdünün son adımı olan ve İstanbul Teknik Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi ile yapılan bu iş birliği, grubun bölgede yeni yetenekler yaratılmasına yardım etme arzusunu ortaya koyuyor.

400’den fazla gemiden oluşan filosuyla denizcilik endüstrisinin saygıdeğer ve gözüpek temsilcisi olan Columbia Grubu, güvenilir kolu Columbia Shipmanagement aracılığıyla, ufuklarını küresel olarak genişletmenin yeni yollarını aramaya devam ediyor. Bu yılın mayıs ayında açılan CSM Türkiye, Kaptan Özgür Doğan Güneş’in başkanlığında ve Xanthos Kyriacou ile Johann Meyer’in gözetiminde, Columbia Grubu’nun entegre denizcilik hizmetlerinin tamamını İstanbul’a getiriyor. Grup, böylece Türkiye'deki tüm paydaşlarına geniş destek ağını ve ayrıca ‘ikinci taraf’ teknik ve mürettebat yönetimi hizmetlerini sunma imkanı bulacak. Grubun ünlü Performans Optimizasyon Kontrol Odası (POCR) sayesinde, CSM Türkiye, kritik dijitalizasyon ve optimizasyon hizmetlerini ve ayrıca catering, eğitim ve yeni gemi inşa danışmanlığı hizmetlerini sunarak, ana gemi inşacı olarak bölgenin yeteneğine erişim sağlıyor.

CSM Türkiye'nin açılışı aynı zamanda, bölgedeki lüks havacılık, süper yat ve cruis yönetimi sektörlerine girmede de bir sıçrama tahtası görevi gördü. Columbia Grubu’nun yerel denizciliğe yaptığı bu yatırım ile ilgili konuşan Bölge Müdürü Xanthos Kyriacou, bu anlaşmanın, eğitime olan bağlılıklarını bir ifadesi olduğunu belirterek, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Piri Reis Üniversitesi ile birlikte denizcilik öğrencilerini desteklemekten dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Columbia Group CEO’su Mark O’Neil ise şunları ekledi: “Bu vizyoner program, denizcilik uzmanlık alanlarında yüksek öğrenimi hedefleyen öğrencilere paha biçilmez bir destek sunacak. Öğrencilere ayrıca, Columbia Grubu’nun gelişmiş e-Öğrenme sistemine özel bir erişim sağlayarak eğitim yolculuklarını, ileri seviye kaynaklarla zenginleştirmelerini sağlayacak olmaktan dolayı da çok heyecanlıyız. Bu iş birliğinden dolayı gerçekten çok heyecanlıyız ve bu yetenekli bireylerin ümit vaat eden geleceklerini şekillendirmede oynayacağımız rolü sabırsızlıkla bekliyoruz.”