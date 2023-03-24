Celestyal'in yeni gemisi Journey Eylül'de Türkiye'ye geliyor

149’u balkonlu 630 kamarası, 7 seçkin restoranı, 8 bar&lounge’u, devasa güneşlenme terasları ve sağlıklı yaşam alanları ile seyahatseverlerin kalbini fethetmeye hazırlanan Journey’nin; ilk rotası Türkiye olacak. Renovasyonun ardından Eylül ayında ilk misafirlerini ağırlayacak olan Celestyal Journey, adından aldığı ilhamla özgür ruhu, macerayı, keşif ve ilerlemeyi sembolize ediyor

Celestyal Cruises’un yeni gemisi Atina’da bir lansman toplantısıyla tanıtıldı. Kapsamlı bir teknik bakım ve yenilemeye alınan Journey; yatırımı 20 milyon Euro’yu bulan renovasyonun ardından Eylül ayında denize inerek Celestyal Crystal’in tur programını devralacak. Celestyal’in en yeni gemisi Journey; ilk misafirlerini 2 Eylül’de kabul ederek 7 gecelik Idyllic Aegean Turu’nu gerçekleştirecek. Celestyal Journey, ‘seyahat’ anlamına gelen adından da aldığı ilhamla özgür ruhu, macerayı, keşif ve ilerlemeyi sembolize ediyor.

Celestyal Journey, çok sayıda birinci sınıf kamarasının yanı sıra ferah, lüks, konforlu geniş alanları ile öne çıkıyor. 1.260 misafir kapasiteli orta büyüklükteki geminin 630 kabini bulunuyor, 149’u ise balkonlu. Bu rakam, Celestyal'in diğer gemisindeki balkonlu kabin sayısının üç katı. Bu kabinlerin 120'si Junior Süit, 28'i Grand Süit ve biri ise geniş Penthouse Konsept Süit. Gemideki kabinlerin yüzde 80’i dış kabinden oluşuyor.

Yeme içme sanatı

Celestyal Journey, zengin yeme içme seçenekleri ve restoranlarıyla da hayli iddialı. Akdeniz'den Avrupa ve Asya yemeklerine kadar geniş bir yelpazede, seçkin mönülerle damaklara hitap eden temalı 7 benzersiz restoranda konuklarını ağırlayacak. Yeme içme sanatının incelikleriyle icra edileceği gemide bir yenilik bir yemek pişirme gösteri alanının bulunması. Özel günleri kutlamak veya özel grup etkinliklerini burada düzenlemek mümkün olacak. Seçkin ve temalı buluşmaların adresi ise Chef’s Table olacak. Misafirler, günün her saatinde canlı olan; her biri kendine özgü konsepti bulunan 8 bar lounge’da Celestyal'in imza kokteyllerini deneyebilecek.

Eşsiz balkonlu süit'ler ve ve konsiyerj hizmeti

Celestyal Journey, daha çok ışık ve ferahlık hissi yaratan açık güverte alanlarına sahip olacak. İki havuzlu ve iki jakuzili geniş güneşlenme terasları, eşsiz bir manzara ve denizle bağlantı sağlarken; tenha ve sakin bir açık alan arayanlar için Beach Club, Grand Suite ve Junior Suite misafirlerinin özel kullanımı için oluşturulacak. Grand Suites'te rezervasyon yapan konuklar, Celestyal'in öncelikli check-in kontuarına, hızlı binişe ve bavul açma yardımı da dahil olmak üzere ekspres bagaj teslim hizmetlerini içeren Konsiyerj hizmetinden yararlanacak. Grand Suite konuklarına özel bu talepleri düzenlemek amacıyla Poseidon Lounge'da özel bir Celestyal Cruises Konsiyerji kurulacak.

Deniz manzaralı büyük, kapsamlı bir SPA, fitness ve sağlıklı yaşam alanı ile iki adet tam donanımlı konferans salonu ve sinema ile tamamlanan çok amaçlı bir amfitiyatro, Celestyal Journey'nin toplantı ve etkinlikler için de tercih edilebilmesini sağlayacak.

Orta boy gemi, geniş kullanım alanları, sıcak misafirperverlik!

Celestyal Cruises CEO'su Chris Theophilides, lansmanda şunları kaydetti: "Filomuzu yenilemek ve canlandırmak her zaman öncelikli görevimiz olmuştur. Celestyal Journey'nin gelişiyle bu çabalarımızın meyvesini verdiğini görmek bizi heyecanlandırıyor. Journey kapsamlı bir yenileme programından geçiyor ve birkaç ay içinde konuşlandırılacak. Misafirlerimize balkonlu birinci sınıf konaklama, daha fazla yemek ve bar mekanı seçeneği, daha büyük bir alan hissi yaratan açık teraslarla lüks ve konforda beklentilerinden çok daha fazlasını sunacağız. Ayrıca ortak kullanıma açık alanlar; diğer gemilere oranla hayli geniş. Celestyal ailesinin bu en yeni üyesi ile samimi, orta büyüklükteki gemileri işletme geleneğimizi sürdürerek, misafirlerimizi daha büyük gemilerin gidemediği yerlere götürmeye devam edeceğiz. Derinlemesine destinasyon bilgimizi ve sıcak misafirperverliğimizi yeni gemimizle pekiştireceğiz.’’

Bir yeni gemi daha ülkemize geliyor, heyecanlıyız!

Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz ise yeni geminin Celestyal filosuna katılmasını şu sözlerle değerlendirdi: ‘’Kruvaziyer sektörü dünyada yükselişte. Ülkemiz dünya cruise destinasyonlarının kalbinde yer alıyor. Dünyanın gözü burada. Dolayısıyla bu yatırımlar hem markamıza hem sektöre ivme katıyor. Yeni bir geminin daha ülkemize gelecek olması bizi de heyecanlandırıyor. Gemimiz renovasyonun ardından 2 Eylül’de Atina’da denize inerek, Idyllic Aegean programımızı yapmak üzere Kuşadası’na gelecek ve misafirlerini getirecek. Ülkemizden de binecek yolcularla birlikte Yunan Adaları seyahatine çıkacak. Yeni gemimiz için rezervasyonları bugünden itibaren almaya başlıyoruz. Özel lansman teklifleri de yakında duyurulacak. Halihazırda 2 Eylül 2023'ten itibaren Celestyal Crystal için rezervasyonu olan konuklar da iletişime geçilerek Celestyal Journey yolculuğunda ağırlanacak. Türk gezginlerini bu yeni gemimizin ilk yolcuları olmaya davet ediyoruz. ’’

Vira Haber