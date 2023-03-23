Karadenizli Balıkçıların Tezgahları Ramazanın İlk Gününde Şenlendi
Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, ramazanın ilk gününde avladıkları bol ve çeşitli balıklarla kıyıya döndü.
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Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren avlanmayı sürdüren Doğu Karadenizli balıkçılar, ramazanın ilk gününde avladıkları bol ve çeşitli balıklarla kıyıya döndü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Trabzon'da, Ortahisar ilçesindeki balık pazarında istavrit, mezgit, kupes, izmarit, palamut, levrek ve çupra tezgahlarda yerini aldı.
Vira Haber
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