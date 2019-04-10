Cem Melikoğlu’nun annesi toprağa verildi

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu’nun annesi Hale Melikoğlu’nun cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Hale Melikoğlu’nun cenazesine İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu eski Başkan Yardımcısı Halim Mete, Türkiye Denizcilik Federasyonu TÜRDEF Başkanı Erkan Dereli, Deniz Kültür Derneği Başkanı Hakkı Şen, Türk Loydu çalışanları ve Türk denizcilik sektörü temsilcileri, ailesi ve sevenlerininde aralarında bulunduğu yoğun bir katılım olurken, çok üzgün olan Cem Melikoğlu taziyeleri kabul etti.

Hale Melikoğlu kılınan cenaze namazının ardından ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Vira Haber olarak Hale Melikoğlu’na Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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