Tekneleri karaya oturunca yakalandılar

Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekiplerinin 6 aydır takibe aldığı Rus bayraklı 'Varyag' isimli tekne, bu sabaha karşı Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Dalyan köyü sahiline yanaştığı sırada karaya oturdu. Bunun üzerine sahilde tekneye binmek için bekleyen kaçaklar araziye dağıldı. Jandarma araziye dağılan toplam 51 kaçağı yakaladı. Teknenin 2 Ukrayna, 3 Rus uyruklu mürettebatı gözaltına alındı.

Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 6 aydır takibe aldığı Rus bayraklı 'Varyag' isimli tekne sabaha karşı Ezine ilçesi Geyikli beldesi Dalyan köyü sahiline bir grup kaçak göçmeni almak üzere yanaştı. Kaçakların binmek üzere beklediği tekne dalgalar nedeniyle karaya oturdu. Sahilde bekleyen kaçaklar araziye dağıldı. Sahil Güvenlik ekipleri jandarmaya bilgi verdi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Geyikli beldesi Dalyan köyü sahilinde kaçaklar olduğu bölgeye operasyon düzenledi. Araziye dağılan Afganistan, Irak ve Suriye uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kaçak, tek tek yakalandı. Kaçakların, yurt dışına kaçışlarını organize ettiği öne sürülen teknenin 2 Ukrayna, 3 Rus uyruklu mürettebatı gözaltına alındı.

Organizatörler tarafından 2 minibüs ile gece sahile getirilen kaçakların, gün doğmadan 'Varyag' isimli Rus bayraklı tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na doğru yola çıkacakları öğrenildi.

Vira Haber